România riscă o epidemie de rujeolă, avertizează medicii. În luna iulie, la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Capitală au ajuns 25 de copii bolnavi, toți nevaccinați.

Medicul Simin Florescu: „Din păcate, acești copii provin din familii mari, cel puțin ce am avut în iulie, nevaccinate… se răspândește foarte rapid. E suficient să fie unul bolnav, că vine toată familia cu toți copiii expuși, nevaccinați. Chiar și tineri adulți vin la spital cu rujeolă. Există o problema semnalată de conducerea ministerului, scăderea acoperirii vaccinale, undeva la 80-85% la nivel național. Nivelul variază în funcție de zonele geografice ale țării. Acesta este motivul pentru care apar cazuri. Scăderea vaccinării e un lucru real și se încearcă să revenim la nivele optime de vaccinare încât să nu mai avem cazuri de rujeolă sau alte boli ale copilăriei periculoase, pentru care nu există mijloace terapeutice. Vaccinarea ține departe aceste boli.”

Părinții refuză să-și vaccineze copiii

Rujeola, o boală a copilăriei pentru care există vaccin, prin program național, încă de la vârsta de un an, a început să i-a avânt în România, la începutul toamnei. Conform statisticilor oficiale au fost înregistrate deja 500 de cazuri, la nivel național.

Motivul pentru care cazurile de rujeolă se înmulțesc este decizia a tot mai mulți părinți de a nu-și vaccina copilul cu ROR, cele două doze, la 12 luni și la 5 ani, administrate, de obicei , la medicii de familiei. Acest ROR protejează copiii atât împotriva rujeolei dar și al altor boli ale copilăriei.

Chiar și în acest context tot mai mulți părinți aleg să nu-și vaccineze copiii. Cel mai adesea, spun medicii, după ce se informează pe internet și se lasă influențați de articolele sau teoriile antivaccinare.

Medicii spun că deși aceste boli se numesc ”ale copilăriei„ nu-i ocolesc și pe adulți. Din contră, în ultima perioadă s-au observat tot mai multe cazuri la adulți. În cazul acestora boala se poate manifesta mai sever decât la copii, iar cei cu probleme de sănătate pot avea probleme serioase.

„Am avut cazuri de rujeolă chiar și la persoane de 50 de ani. Ori la momentul copilăriei au făcut o formă ușoară de boală și nu au dezvoltat imunitate, fie nu au făcut deloc boala în copilărie. Starea de sănătate, de bază, face diferența între o evoluție severă, cu nevoie de asistență medicală sau un episod de boală gestionabil la domiciliu. Și varicela la adult este greu de dus pentru că denobicei manifestările sunt zgomotoase. Copilul are și terenul imunitar, are și rezistența la boală, copilul gestionează mai ușor aceste boli, față de un adult, care și pe fondul altor patologiii este mai sensibil. Febra creează probleme, pneumonia este mai des întâlnită la adult, erupțiile sunt mai severe. De multe ori adultul are nevoie de ajutor medical specializat”, precizează medicul epidemiolog Irina Alecu de la DSP Botoșani.

Sursa: Tabu.RO