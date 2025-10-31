ROMÂNIA, PE PRIMUL LOC ÎN UE LA SĂRĂCIE SEVERĂ. UNUL DIN CINCI ROMÂNI TRĂIEȘTE LA LIMITA SUBZISTENȚEI

România este țara cu cel mai ridicat nivel de sărăcie severă din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Statisticile arată că unul din cinci români trăiește la limita subzistenței, iar situația s-a agravat după introducerea măsurilor de austeritate adoptate de Guvern.

Specialiștii atrag atenția că nivelul minim necesar pentru un trai decent a crescut semnificativ în ultimul an. O persoană singură are nevoie de cel puțin 7.000 de lei lunar pentru a trăi decent în București dacă locuiește cu chirie, sau de 4.500 de lei dacă deține locuință proprie. În orașele mai mici, precum Suceava sau Craiova, costurile variază între 4.000 și 5.000 de lei pe lună.

Contrastul este uriaș față de veniturile reale ale majorității românilor. Aproximativ 1,8 milioane de oameni lucrează pentru salariul minim pe economie, puțin peste 2.500 de lei net, sumă care nu le permite să acopere nici măcar cheltuielile de bază cu alimentele și utilitățile.

Raportul Eurostat subliniază că România se confruntă cu una dintre cele mai mari inegalități sociale din Uniunea Europeană, în timp ce politicile guvernamentale nu reușesc să atenueze decalajul dintre venituri și costurile reale ale vieții.

În ciuda acestei situații dramatice, premierul Ilie Bolojan a anunțat că salariul minim nu va fi majorat în 2026, decizie care stârnește îngrijorare în rândul economiștilor și sindicatelor. Aceștia avertizează că, fără măsuri concrete, nivelul de trai al românilor va continua să scadă, iar diferența față de media europeană se va adânci și mai mult.