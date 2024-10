MINISTRUL AFACERILOR INTERNE, CĂTĂLIN PREDOIU, DESPRE SUCCESUL OBTINUT LA FORUMUL SALZBURG

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a obținut sprijin și rezultate pozitive în cadrul Forumului Salzburg.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că obținând „un răspuns pozitiv” şi „sprijin” atât în discuțiile informale din cadrul evenimentului Forumul Salzburg.

„Forumul Salzburg este un important format de lucru şi cooperare în Europa Centrală şi de Est pentru securizarea frontierelor, combaterea traficului de migranți, de droguri și a crimei organizate. Am prezentat rezultatele României și am discutat despre creșterea cooperării între polițiile naționale. Am avut mai multe discuții bilaterale cu statele membre prezente. Am folosit prilejul pentru a continua promovarea obiectivului României de a intra complet în Schengen, inclusiv cu frontierele terestre, în 2024. Am obținut un răspuns pozitiv și sprijin atât în discuțiile informale din cadrul Forumului, cât și în ședința plenară. Lucrurile merg bine, dar rămânem concentrați atât pe munca din teren pentru protejarea frontierelor, cât și pe zona de acțiune diplomatică multilaterală, bilaterală, formală și informală”, a declarat Predoiu, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.

Cătălin Predoiu a evidențiat abordarea României privind combaterea traficului de migranți, care, prin intensificarea cooperării cu vecinii, dar și cu partenerii regionali și instituțiile europene, a reușit să obțină rezultate importante în ceea ce privește securizarea frontierelor și managementul migrației. Implementarea, alături de Comisie și agențiile UE, a unui proiect-pilot cu partenerii sârbi, a contribuit la scăderea masivă a tentativelor de trecere ilegală a frontierei, la granița dintre România și Serbia, se arată în comunicatul citat. Conform datelor Frontex, în primele nouă luni ale anului 2024, numărul de detecții pe ruta Balcanilor de Vest a înregistrat cea mai mare scădere dintre toate rutele migratorii (-79 %). Conform MAI, acțiunile României au consolidat rolul țării ca furnizor de securitate la nivel regional.

Sursa: Realitatea de Arges