ROLUL ROMÂNIEI ÎN ECOSISTEMUL GLOBAL AL STARTUP-URILOR DE TEHNOLOGIE

Descoperă ce rol joacă România în ecosistemul global al startup-urilor de tehnologie şi tendinţele pe piața locală.

România a devenit cunoscută în lumea startup-urilor de technologie prin UiPath, companie din domeniul IT, care are o cotă de piață în 2024 de 7.38 miliarde de dolari. Compania a fost înființată în România și a intrat în Unicorn Club în 2019, la un an după ce eMAG s-a alăturat acestui club. Însă, țara noastră joacă un rol și mai important în sistemul global al companiilor IT, pentru că în această regiune a lumii și-au început activitatea și alte companii de renume.

În ultimii ani, România a urcat în clasamentul țărilor care oferă cadrul ideal pentru dezvoltarea unor startup-uri de top, așa cum a fost cazul UiPath, Bitdefender, mobilPay, Elrond sau Invox. Țara noastră se poziționează pe locul 5 la nivelul Uniunii Europene într-un clasament întocmit pe baza valorii companiilor și pe locul 42 la nivel global.

De altfel, România a devenit una dintre destinațiile atractive pentru companiile care activează în diverse domenii, așa cum este, de exemplu, piața jocurilor de noroc, unde activează atât platforme locale, cât și internaționale, precum Vulkan Vegas. Sectorul local al companiilor startup numără 1662 de societăți, cu o valoare de aproape 21 miliarde de dolari.

Din România, s-au lansat unele dintre cele mai importante startup-uri specializate în diferite sectoare IT, printre cele mai bine cotate numărându-se: Drumul către una dintre statele europene importante în sectorul startup-urilor pentru România i se datorează succesului înregistrat de UiPath la nivel mondial.

Mulți antreprenori locali au fost influențați în mod pozitiv de succesul acestei companii, ceea ce a determinat alocarea de investiții importante de către investitorii autohtoni și străini. Țara noastră dispune de o economie stabilă, care a înregistrat creștere economică în ultimii ani și oferă un cadru legislativ favorabil companiilor nou înființate.

Având ca bază de raportare succesul înregistrat de UiPath, Bitdefender și Elrond pe piața de tehnologie la nivel mondial, noile societăți pot beneficia de aportul important al investitorilor și mentorilor. Aceștia le pot oferi startup-urilor românești suportul necesar atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește know-how-ul.

În acest moment este mai simplu de realizat conexiuni între noile societăți din domeniul tehnologiei și investitori, dat fiind faptul că există resurse special alocate, așa cum este cazul Seedblink. Genul acesta de platforme oferă acces la colectarea de capital, la accesarea rețelelor de investitori, dar și la asistență din partea mentorilor.

România se numără printre statele din Europa care acordă o atenție deosebită promovării și integrării educației digitale, ceea ce echivalează cu asigurarea unei baze extinse de potențiali angajați calificați. La nivel de orașe-hub pentru dezvoltarea startup-urilor high tech, România figurează în top cu București, Cluj, Iași, Sibiu, Oradea și alte orașe.

Deși mai are încă un drum lung până la nivelul Franței, Marii Britanii, Germaniei și alte țări europene care figurează cu numeroase startup-uri în Unicorn Club, țara noastră a făcut și continuă să facă pași importanți către titlul de țara est-europeană care oferă cele mai bune condiții de dezvoltare companiilor nou înființate.

Pe plan global, în 2024, funcționează peste 472 milioane de startup-uri, care sunt împărțite în 300 de ecosisteme mondiale, media zilnică de noi afaceri lansate pe întreg Mapamondul fiind de 800.000. Numai 10% dintre companiile nou înființate reușesc să reziste cel puțin 1 an pe piață, 90% dintre acestea închizându-și activitatea înainte de a trece 12 luni. Din procentul de 10%, pe parcursul următorilor 5 ani, peste 70% dintre aceste companii își închid porțile.

România figurează în Unicorn Club cu 2 startup-uri (UiPath și eMAG), cele mai bine poziționate țări ale lumii în 2024 fiind SUA (739), China (278) și India (87). Pe următoarele poziții se plasează Marea Britanie (60), Germania (39), Franța (30), Canada (27), Israel (26), Coreea de Sud (21), Singapore (20), Brazilia (19), Japonia (14), Australia (11), Hong Kong și Irlanda (câte 10).

Tehnologia reprezintă domeniul cel mai atractiv pentru companiile care își încep activitatea, reprezentând 63% din totalul noilor afaceri. Pentru a ajunge la statutul de Unicorn, majoritatea companiilor au nevoie de fonduri cu valori cuprinse între 100 și 200 de milioane de dolari. În 2024, cele mai importante companii de tehnologie sunt Tencent (3.53 trilioane de dolari), Alphabet (2.02 trilioane de dolari) și ByteDance (225 miliarde de dolari). În 2024, sectorul de tehnologie valorează 5.24 trilioane de dolari, ceea ce evidențiază importanța acestui domeniu pentru economia globală.

Sursa: Realitatea de Arges