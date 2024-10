WORKSHOP INTERACTIV DE ROBOTICĂ ORGANIZAT DE ECHIPA WATTs UP

Echipa de robotică WATTs UP organizează un workshop interactiv dedicat pasionaților de tehnologie și robotică în Piața Primăriei Câmpulung.

Joi, 24 octombrie, timp de trei ore în miezul zilei, echipa de robotică WATTs UP organizează un workshop interactiv în Piața Primăriei Câmpulung. Acesta este este dedicat celor pasionați de tehnologie, robotică, indiferent de vârstă sau nivel de cunoștințe și are scopul de a atrage cât mai mulți oameni să descopere universul fascinant al roboticii și al educației STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) și să învețe despre procesul din spatele construirii, programării și promovării unui robot de competiție. Elevii de la „Dinicu Golescu” vor prezenta departamentele echipei în cinci corturi tematice, iar de la activitate nu va lipsi robotul Mugurel, protagonistul participărilor cu succes ale WATTs UP la competiția internațională FIRST Tech Challenge. (C.I.B.)

Sursa: Realitatea de Arges