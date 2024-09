FC ARGEȘ ÎNREGISTREAZĂ O VICTORIE IMPORTANTĂ ÎN FAȚA CONCORDIEI CHIAJNA

Luni, 16 septembrie, FC Argeș a obținut o victorie prețioasă împotriva echipei Concordia Chiajna.

FC Argeș a obținut o victorie importantă în fața echipei Concordia Chiajna, marcând un succes moral pentru elevii lui Nicolae Dică, cu scorul de 3-2.

Golurile echipei argeșene au fost înscrise de Marius Briceag, Mihai Roman și Robert Moldoveanu.

Robert Moldoveanu exprimă speranța ca echipa FC Argeș să aibă evoluții tot mai bune în campionat și să adune cât mai multe puncte.

„Suntem foarte fericiți că am câștigat, aveam nevoie de această victorie. Cu siguranță că de acum înainte vom face o figură mult mai frumoasă în campionat. Simțeam presiunea locului în clasament, era o presiune foarte apăsătoare și am fost nevoiți să ne motivăm. Sper ca victoria obținută în duelul cu Concordia Chiajna să fie un nou început pentru noi. Sunt foarte bucuros că am marcat și mi-am ajutat echipa să învingă. După marcarea golului, am căzut într-un mod ciudat și mi se blocase puțin respirația, dar n-a fost nimic grav. Urmează derbiul cu CS Mioveni, un meci foarte greu, ne dorim să ieșim învingători”, a declarat Robert Moldoveanu, la finalul partidei FC Argeș – Concordia Chiajna, din cadrul etapei a șasea din Liga 2.

