FC ARGEȘ OBTINE VICTORIE PREȚIOASĂ ÎN FAȚA METALOGLOBUS BUCUREȘTI

Astăzi, în etapa a noua din Liga 2, FC Argeș a obținut trei puncte prețioase pe terenul formației Metaloglobus București, învingându-i cu scorul de 2-1.

FC Argeș a deschis scorul în minutul 50, prin Mario Tudose, iar șase minute mai târziu, atacantul Robert Moldoveanu a majorat diferența oaspeților, printr-o execuție superbă, din foarfecă, după o fază prelungită de corner.

La finalul jocului, Robert Moldoveanu a declarat pentru Jurnalul de Argeș: „Am obținut o victorie muncită și suntem foarte bucuroși. Deși am evoluat împotriva formației care se afla pe locul secund în campionat, noi am dovedit că suntem mai buni decât Metaloglobus și nu merităm să fim în partea a doua a clasamentului. Prima repriză am dominat-o, s-a văzut, din toate punctele de vedere, chiar dacă nu am punctat. În cea de-a doua repriză, noi am fost cei care am pus probleme mai serioase adversarului și am înscris de două ori. Pe final de joc am fost nevoiți să ținem de rezultat, având în vedere că au dat și ei gol și exista riscul să ne creeze probleme. Dar noi am dat totul și am reușit să câștigăm. După joc, m-a felicitat domnul antrenor Bogdan Andone și mi-a spus s-o țin tot așa, deoarece va fi bine pentru mine”.

În etapa următoare, FC Argeș va primi vizita echipei Chindia Târgoviște, formație în tricoul căreia a jucat și Robert Moldoveanu. Întrebat despre acea confruntare, atacantul echipei FC Argeș a fost tranșant: „Vă rog să mă scuzați, dar nu vreau să comentez nimic despre Chindia, nici măcar numele echipei nu vreau să-l pronunț. Am jucat acolo și lucrurile nu au fost așa cum mă așteptam”.

Sursa: Realitatea de Arges