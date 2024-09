CONFERINȚELE FILARMONICII PITEȘTI SE REIAU ÎN ACEASTĂ LUNĂ

Din această lună se vor relua Conferințele Filarmonicii Pitești.

Invitatul lui Mădălin Jr Voicu este compozitorul, orchestratorul, pianistul și dirijorul Andrei Tudor. Acesta va dirija concertul din 26 septembrie, în care solistă va fi Irina Baianț, iar apoi, pe 27 septembrie, de la ora 19, se va întâlni cu piteștenii în cadrul confernței.

Andrei Tudor este compozitor, orchestrator, pianist și dirijor. Conform biografiei sale, a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București, specializarea pian (2006), master în compoziție muzică ușoară (2008) și master dirijat orchestră (2021). Este membru în Consiliul Artistic al CREDIDAM, membru al UCMR-ADA și UCMR. A obținut peste 30 de premii de creație sau interpretare.

Are peste 30 de apariții discografice, între care: Angela Gheorghiu – Eternamente (Warner Classics), Guardian Angel; Monica Anghel – XXI; Mihai Trăistariu – Altceva; Andra – Vis de iarnă; Marcel Pavel – De dragul tău, Nu te mai am, Very Classic ș.a.

Colaborează în calitate de compozitor, orchestrator, aranjor, pianist, dirijor cu: Angela Gheorghiu, Andrea Bocelli, CeCe Winans, Matteo Bocelli, Pia Toscano, Dulce Pontes, Edvin Marton, Goran Bregovici, Mario Frangoulis, Walter Ricci, Andra, Aura Urziceanu, Paula Seling, Monica Anghel, Nico, Luminița Anghel, Gabriel Cotabiță, Vlad Miriță, Teodor Ilincăi, Marcel Pavel, Cezar Ouatu, Cristi Minculescu, Orchestra Simfonică București, Big Band Radio, Filarmonica „George Enescu”, Opera Comică pentru Copii, Opera Cluj, Opera Brașov, Filarmonica Sibiu, Filarmonica Pitești, FIlarmonica Brașov, Budapest Primarius Orchestra, Prague Philharmonia, Royal Philharmonic Orchestra, Saarbruken Radio Symphony, Metropolitan Opera, New Japan Philharmonic etc.

