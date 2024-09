O TÂNĂRĂ CARE A LOCUIT ÎN CASA „MONSTRULUI DIN CARACAL” FACE DEZVĂLUIRI ÎNFIORĂTOARE PE TIKTOK

O tânără a făcut dezvăluiri șocante despre experiența sa în casa lui Gheorghe Dincă, cunoscut ca „monstrul din Caracal”.

O tânără care, pentru două luni, a stat în casa lui Gheorghe Dincă a făcut dezvăluiri înfiorătoare, pe rețeaua de socializare TikTok, despre evenimentele petrecute în casa „monstrului din Caracal”. Nici astăzi nu se știe exact ce s-a întâmplat cu Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Înainte de a dispărea fără urmă, cele două fete au trecut prin casa lui Gheorghe Dincă, poreclit și „monstrul din Caracal”, unde ar fi îndurat orori greu de imaginat.

Acum, o tânără care a locuit în imobilul lui Dincă a dezvăluit ce se întâmpla în casa lui în 2011. Pe TikTok, tânăra a dezvăluit, la secțiunea de comentarii la un videoclip cu casa lui Gheorghe Dincă, că a locuit timp de două luni în casa acestuia, pentru că fostul ei soț lucra pentru el. „Mă ia groaza, am stat în casa aia 2 luni de zile. Și când mă gândesc ce se putea întâmpla dacă mai stăteam”, a afirmat ea. „Cum adică ai stat în casa aia?”, a întrebat un internaut.

Tânăra a povestit că, în 2011, a locuit timp de două luni în „casa groazei”. Fosta sa cumnată era rudă prin soț cu Gheorghe Dincă. În acea perioadă, tânăra era însărcinată și fostul ei soț lucra pentru Dincă, dar au plecat din acea locuință când situația devenise insuportabilă. „În 2011, am stat 2 luni, fosta cumnată era rudă după soț, eram însărcinată și fostul soț lucra pentru Dincă, dar nu am stat mult că deja depășea niște limite, am vorbit cu soțul și am plecat imediat. Când văd asta mă ia cu leșin. Urâtă casă și foarte îngrozitoare”, a detaliat ea, potrivit Wowbiz.

Sursa: Realitatea de Arges