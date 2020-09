Inspectorii Corpului de control al Ministerului Mediului au efectuat un control la sediul Direcției Silvice Argeș, la începutul acestei veri.

În baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, am formulat întrebări și am solicitat răspunsuri oficiale despre rezultatul raportului și măsurile întreprinse în urma acestui control. Direcția de Comunicare, Transparență și IT a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ne-a confirmat că raportul întocmit de Corpul de Control, Integritate și Anticorupție este finalizat și așteaptă aprobarea conducerii.

„Raportul întocmit de Corpul de Control, Integritate și Anticorupție referitor la solicitarea dvs. nr. 9596/DCTIT/03.08.2020, vă comunicăm următoarele:

În perioadele 05.05.2020-15.05.2020 și 08.06.2020-19.06.2020 a fost efectuat un control tematic la Direcția Silvică Argeș de către reprezentanții Direcției Corp Control, Integritate și Anticorupție, ca urmare a unor sesizări transmise ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor. După finalizarea controlului la Direcția Silvică Argeș, a fost întocmit un Raport de control, document care în prezent se află în procedură internă de avizare și aprobare. După aprobarea Raportului de control de către conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, o să vă comunicăm rezultatele controlului, precum și măsurile întreprinse, anunță

Direcția de Comunicare, Transparență și IT a Regiei.