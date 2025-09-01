PSD, TOT MAI APROAPE DE IEȘIREA DE LA GUVERNARE. ANUNȚUL LUI PAUL STĂNESCU

PSD pare să se pregătească pentru o retragere de la guvernare. „E doar o chestiune de timp”, a declarat Paul Stănescu în cadrul ședinței conducerii partidului, conform informațiilor Digi24.

În cadrul întâlnirii, Stănescu le-a transmis colegilor că momentul decisiv va veni atunci când tensiunile din coaliție vor depăși orice limită. El a făcut trimitere la neînțelegerile privind reforma administrației și reducerea numărului de angajați, unde nu s-a ajuns la un acord cu premierul Ilie Bolojan.

„Este doar o chestiune de timp până când PSD iese de la guvernare. Atunci când se va umple paharul, va trebui să luăm o decizie radicală”, a spus secretarul general al PSD, Paul Stănescu, în fața colegilor din Senat.

Un asemenea scenariu a mai fost vehiculat în trecut, însă acum este pentru prima oară când este exprimat într-un cadru oficial atât de larg. Afirmațiile dau semnalul unei tensiuni crescânde în interiorul coaliției.

Totodată, surse politice susțin că social-democrații sunt tot mai nemulțumiți de ritmul negocierilor și de diferențele de viziune asupra unor măsuri cheie. Aceste neînțelegeri ar putea grăbi ruptura coaliției de guvernare.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este așteptat să vină cu lămuriri. El urmează să susțină o conferință de presă în care să ofere detalii despre strategia partidului și pașii care ar putea urma.

Sursa: Newsinn