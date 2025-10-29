PROTEST URIAȘ ÎN FAȚA GUVERNULUI: SINDICATELE CER DEMISIA LUI ILIE BOLOJAN

De către

Mii de români sunt la această oră în Piața Victoriei, pentru a-și exprima nemulțumirile față de măsurile sărăciei impuse de Executiv! Sindicatele din mai multe domenii și angajații din administrație transmit un mesaj clar către guvernanți: Nu mai acceptăm austeritatea! De altfel, printre mesajele scandate de protestatari se numără și cele legate de demisia premierului, acuzat că nu acceptă dialogul cu părțile implicate.

UPDATE 11:46 – În jur de 20 de autocare din țară au intrat acum în București și se îndreaptă către Piața Victoriei, locul protestului. Protestul ia amploare, au venit oameni peste așteptări.

UPDATE 11:35 – Încă o femeie a primit îngrijiri medicale la ambulanță, după ce i s-a făcut rău.

UPDATE 10:35 – Șoseaua Pavel D. Kiseleff, Calea Victoriei și Șoseaua Nicolae Titulescu sunt în acest moment blocate.

UPDATE 10:30 – O femeie a leșinat în fața Guvernului