MEDICII ÎMPOTRIVA INJUSTIȚIEI: PROTEST ÎN PIAȚA VICTORIEI

Medicii organizează un protest în București pentru demnitate și onoare profesională.

Medicii vor organiza un protest, vineri 13 septembrie, în Piața Victoriei din București. Manifestația lansată de Asociația Profesională a Medicilor din Ambulator (APMA) are ca temă „Demnitatea și onoarea profesiei de medic și repoziționarea în societatea civilă!”. În România meseria de medic oferă trăiri extreme omului obișnuit. Pe de o parte, suntem zugrăviți ca niște eroi, pe de alta am ajuns să fim priviți ca niște paria, șpăgari și/sau criminali în serie. Și ne dorim să fim împreună indiferent de specialitate sau loc de muncă. Mi-aș dori să fie alături de noi și conducerea CMR, care reprezintă breasla, mi-aș dori să îi avem alături și pe medicii de familie, care sunt colaboratorii noștri apropiați, dar și pe medicii din spitale. România are cam 55.000 de medici. 99,99% dintre colegii mei își fac datoria cinstit, cu pasiune și având de parcurs zilnic multe lipsuri și obstacole. Procentual, cei despre care aflăm fapte reprobabile sunt extrem de puțini, însă, din păcate, foarte vizibili. E vorba aici de o pondere prea mare a atenției publice pe aceste cazuri”, a spus președintele APMA, medicul Cosmin Alexandrescu.

Sursa: Realitatea de Arges