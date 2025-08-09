PROCEDURA PENTRU DECONTAREA VACCINULUI ANTI-HPV, SIMPLIFICATĂ

Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță care prevede acest lucru.

Concret: serul va putea fi eliberat prin farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu CNAS, iar beneficiarii se vor adresa medicilor pentru administrarea acestuia, anunță Ministerul Sănătății.

Fondurile necesare pentru decontarea vaccinului anti-HPV și pentru serviciile de screening pentru cancerul de col uterin vor fi transferate de la bugetul de stat către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prin intermediul Ministerului.

„Astfel, se asigură continuitatea acestor programe și un acces mai ușor al pacienților la tratamente și consultații specializate”, mai precizează reprezentanții Ministerului.