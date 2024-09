MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DIN PITESTI

Primarul Piteștiului semnează contractul pentru modernizarea transportului public local.

Primarul Piteștiului a semnat marți, 10 septembrie, contractul pentru realizarea celei de-a V-a investiții din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”, respectiv integrarea sistemului de e-ticketing pentru transportul public și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze.

Semnarea contractului a avut loc după o întârziere de un an și patru luni de contestații, făcute la toate instanțele abilitate de către ocupantul locului secund la licitație.

Scopul acestui proiect este îmbunătățirea infrastructurii de transport public a municipiului prin dotarea cu un sistem complet și modern de tip e-Ticketing, care permite plata călătoriei cu bilet, card de călătorie, card bancar, telefon, sms etc.

Valoarea contractului este de 23.422.054,00 de lei, inclusiv TVA. Cristian Gentea: „După 1 an și 4 luni de contestații la toate instituțiile abilitate, firma contestatară a licitației a pierdut, iar ofertantul, cel care a fost declarat de la bun început câștigător, poate începe derularea investiției noastre! Am pierdut aproape un an și jumătate, dar vom avea transportul public pe care l-am dorit, unul dintre cele mai moderne din țară!”

Asocierea de firme va finaliza lucrările în 10 luni. Contractantul este Asocierea KONTRON SERVICES ROMANIA (lider de asociere), Thoreb Information Systems, LOGIC IT CONSULT S.R.L. și subcontractant POWER BACK-UP SERVICES.M.S.

Sursa: Realitatea de Arges