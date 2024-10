ANIVERSAREA A 25 DE ANI A ITS ROMANIA: INOVATIE SI EXCELENTA IN TRANSPORTUL INTELIGENT

25 de ani de ITS Romania: promovarea sistemelor de transport inteligent in Romania.

Marți, 15 octombrie, la Filarmonica Pitești, a avut loc evenimentul aniversar care marchează împlinirea a 25 de ani de existență a ITS Romania – asociație profesională non-guvernamentală și membru fondator al Network of National ITS Associations (ITS Nationals). Această rețea unește toate organizațiile ITS din țările europene, având ca obiectiv principal promovarea și susținerea implementării Sistemelor Inteligente de Transport în România. La eveniment au participat autorități și administrații, furnizori de sisteme și tehnologii, reprezentanți ai transportatorilor, consultanți, precum și entități de cercetare și universități, Primăria Municipiului Pitești fiind partener de onoare.

Au fost vizitate Centrul de Management al Traficului din Pitești și parcul de încărcare electrică a autobuzelor Publitrans – modele de bună practică în domeniul ITS. Acestea au fost urmate de o sesiune festivă, susținută în sala de spectacole a Filarmonicii Pitești, în cadrul căreia au fost prezentate proiectele naționale de succes derulate de ITS Romania și au fost premiați specialiști și parteneri ITS pentru contribuțiile aduse în domeniul Sistemelor de Transport Inteligent (ITS) la nivel național și european. Municipiul Pitești a fost recunoscut drept unul dintre orașele model în România în ce privește implementarea soluțiilor de mobilitate inteligentă și durabilă, astfel că Primăria Pitești a primit premiul pentru excelență în administrația centrală sau locală.

Au mai primit acest premiu Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Compania Parking București, Compania Managementul Traficului București. Au fost, de asemenea, înmânate premii de excelență în formarea specialiștilor ITS instituțiilor de învățământ superior cu rol important în acest domeniu: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Universitatea Transilvania Brașov, Universitatea Craiova.

Premiul special pentru recunoașterea unei personalități marcante în domeniul ITS a fost acordat lui Dorin Dumitrescu, fondator al ITS Romania. Piteștiul a fost evidențiat pentru realizări în domeniul ITS, proiectul major implementat fiind „Crearea unui sistem de management al traficului și implementarea unor măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în Municipiul Pitești”. În cadrul acestui proiect s-au instalat la intrările în oraș cinci puncte de cântărire automată a vehiculelor aflate în mișcare, Pitești devenind primul oraș din România care beneficiază de atât de multe zone de preselecție a vehiculelor cu masa mai mare decât cea legală. De asemenea, peste 1.100 de echipamente de ultimă generație au fost instalate.

Proiectul a presupus semaforizarea a 39 intersecții și treceri de pietoni, instalarea a 36 de automate de dirijare a circulației cu rol de monitorizare, control și management al datelor de trafic, 600 de semafoare LED, 48 butoni de solicitare a culorii verzi la semafor pentru pietoni, 174 de dispozitive acustice, 199 de senzori wireless instalați în asfalt pentru detecția datelor despre trafic, peste 40 de camere de supraveghere video în intersecții, 18 camere panoramice și peste 40 de camere video pentru detecția de incidente în trafic și cu rol de recunoaștere a numerelor de înmatriculare.

„În Pitești, ca în orice oraș inteligent european, rețeaua de transport public va avea prioritate la trecerea prin intersecții pentru a încuraja folosirea mijloacelor de transport în comun ce reduc poluarea, contribuind la creșterea mobilității locuitorilor și a veniturilor la bugetul local. La Pitești funcționează o platformă inteligentă, care se regăsește în Polonia și în Bulgaria: Centrul de Control reprezintă creierul sistemului de management al traficului, iar cu ajutorul unor dotări ultra-moderne el colectează informații din teren, le stochează și prelucrează, monitorizează sistemele instalate și afișează informații pe ecrane de mari dimensiuni de tip wall-displays”, a transmis Primăria Pitești.

