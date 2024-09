Curățenie Națională: Let’s Do It, Romania! Acțiunea de Ecologizare din Dârmănești

„Let’s Do It, Romania!” se pregătește pentru cea de-a 11 a ediție de Curățenie Națională, eveniment ce va avea loc pe 21 septembrie, implicând voluntari în strângerea deșeurilor din natură.

„Let’s Do It, Romania!” se mobilizează pentru a ține curățenia în Dârmănești prin organizarea celei de-a 11 a ediții a Curățeniei Naționale, programată pentru 21 septembrie. Voluntarii se vor implica activ în colectarea deșeurilor răzlețe din mediul natural, sub îndrumarea conducerii Primăriei Dârmănești.

Primarul Emilian Ciolan îndeamnă comunitatea locală, companiile din zonă și autoritățile locale să se alăture efortului de ecologizare. Evenimentul va debuta sâmbătă, 21 septembrie 2024, la ora 10:00, în fața Primăriei Dârmănești, unde voluntarii vor primi saci și mănuși pentru acțiunea de curățenie.

„Să ne implicăm în număr cât mai mare la această activitate de strângere a deșeurilor de pe spațiile verzi și din locurile publice din comunitatea noastră. Toate resursele necesare, precum saci și mănuși, vor fi puse la dispoziție de personalul primăriei în ziua evenimentului, începând cu ora 10:00”, a transmis primarul Emilian Ciolan, încurajând participarea activă a tuturor celor interesați în această acțiune de protejare a mediului înconjurător.

Sursa: Realitatea de Arges