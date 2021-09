Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost invitat, luni seara, la Realitatea PLUS, în emisiunea „Legile puterii”.

Demisiile miniştrilor USR PLUS anunțate, luni seara, de Dan Barna, reprezintă o adâncire a crizei de la nivel guvernamental, atrage atenția Ludovic Orban.

Președintele PNL a mai spus că premierul Florin Cîţu a luat unele decizii care au aruncat în aer coaliţia.

„Este, în mod clar, o adâncire a crizei. Decizia de astăzi a USR PLUS arată că USR PLUS merge până la capăt, arată că nu mai există soluţie de guvernare comună cu Florin Cîţu premier, că URS PLUS preferă să treacă în opoziţie decât Florin Cîţu premier”, a declarat Ludovic Orban.

Pentru ca o coaliţie să funcţioneze, a atras atenția Orban, „partenerii trebuie să se respecte între ei şi să sprijine pe cei care se află în coaliţie în aplicarea punctelor de guvernare”.

„Nu ştiu dacă din lipsă de experienţă politică, că a fost prost sfăturit sau că a considerat că are soluţie şi dacă USR PLUS iese la guvernare, sau a crezut că USR PLUS nu va ieşi de la guvernare, premierul a luat nişte decizii care au aruncat în aer coaliţia şi a determinat reacţia USR PLUS”, a mai spus Orban.

Totodat[, liderul PNL a declarat că sămânţa discordiei a fost PNDL3, un program pe care el îl susţine fiind necesar pentru localităţi.

„Sămânţa discordiei a fost PNDL3. Eu nu sunt un susţinător de conjunctură al planului de investiţii, este un program absolut necesar pentru localităţi, dar acest program trebuia aprobat fără să stârnim scandal în coaliţie. După introducerea în şedinţa de guvern, a urmat revocarea ministrului Justiţiei”, a arătat Orban.

