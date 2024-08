PRIMA COMPETIȚIE DE PARA-CANOE DIN ROMÂNIA: UN MOMENT ISTORIC ÎN SPORTUL NAUTIC

Pe 29 august va avea loc prima competiție oficială de para-canoe din România, marcând un moment istoric pentru sportul nautic.

Pe 29 august va avea loc prima competiție oficială de para-canoe din România, în cadrul Campionatului Național de Viteză Seniori, la baza nautică din cadrul Complexului Sportiv Național Bascov – Budeasa. Accesul spectatorilor și susținătorilor în tribune este gratuit. Sportivii vor concura pe distanța de 200 m.

Asociația Club Sportiv Nautic Titanii va fi prezentă cu un lot de 5 sportivi, având participanți la toate categoriile de concurs. Mai multe detalii în comunicatul asociației, remis de Jurnalul de Argeș.

„Suntem mândri că am reușit să înființăm această competiție care, deloc întâmplător, se desfășoară simultan cu Jocurile Paralimpice de la Paris și reprezintă un moment istoric pentru întreaga comunitate sportivă din România. Mulțumim Federației de Kaiac-Canoe pentru deschidere, dar și celorlalte cluburi din țară care au sportivi participanți. Marcăm astfel o nouă premieră, o sursă de inspirație și pentru alte structuri sportive, sperăm noi. Suntem printre puținele cluburi de profil din țară care includ atât componenta de performanță dar urmăresc și promovarea acestui sport la nivel de agrement, precum și o secție paralimpică pentru persoanele vulnerabile. Sportivii noștri de para-canoe, care se antrenează încă de anul trecut pentru această competiție, sunt nerăbdători să își demonstreze abilitățile alături de cei mai buni sportivi din țară și să deschidă calea viitorilor campioni paralimpici.”, declară Marian Baban, președintele Asociației Club Sportiv Nautic Titanii.

În primăvara anului 2024, clubul a înființat oficial secția paralimpică (cu disciplinele para-canoe și para-dragon), în cadrul căreia antrenează sportivi sau echipe de sportivi cu deficiențe fizice sau intelectuale pentru participarea la competiții locale, naționale și internaționale dedicate. Para-canoe este disciplina dedicată atleților cu dizabilități fizice (de exemplu: utilizatori de scaun cu rotile, persoane cu dizabilități la nivelul picioarelor, dar și alte afecțiuni) care concurează în caiace de caiac adaptate. Echipele de para-dragoni, masculin și feminin, sunt formate din persoane cu deficiențe fizice, psihologice, neurologice, senzoriale, de dezvoltare sau intelectuale. Există competiții internaționale dedicate în mod specific echipelor formate din supraviețuitoare de cancer de sân.

Despre Asociația Club Sportiv Nautic Titanii: Înființată în anul 2017, ACSN Titanii (Kayak Champions) se adresează în egală măsură copiilor și adulților, sportivi de performanță sau sportivi amatori. Sub îndrumarea unor antrenori calificați, cu experiență internațională, se pot practica mai multe sporturi nautice la nivel de agrement sau competițional. Este vorba despre caiac sprint, disciplina olimpică a acestui sport, dar și caiac polo, caiac de tură, stand up paddle sau barca dragon. Unul dintre obiectivele principale ale Asociației este și promovarea sportului, la nivel recreațional sau de performanță. Programul umbrelă „Vâslește pentru viață!” se adresează persoanelor vulnerabile (cu dizabilități fizice sau intelectuale, pacienți oncologici, copii din centre de plasament și alte categorii defavorizate) și îi încurajează să practice regulat vâslitul în caiac sau barca dragon. În anul 2024 am înființat și secția paralimpică a clubului (para-canoe și para-dragon), în cadrul căreia antrenăm sportivi sau echipe de sportivi pentru participarea la competiții locale, naționale și internaționale dedicate. Clubul a organizat numeroase evenimente sportive printre care primul meci internațional de caiac polo din România susținut în compania echipei Mari Britanii, Turneul internațional de caiac polo București 2019 în compania echipei Israelului, Cupa Titan sau Cupa Danubius. Kayak Challenge Family & Friends este singura competiție de caiac din București dedicată exclusiv sportivilor amatori și include probe family sau pentru căței. Pentru mai informații, accesați www.kayakchampions.ro.

Sursa: Realitatea de Arges