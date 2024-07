PREZENTARE NOUL MANAGER AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Adrian Dumbravă prezentat ca noul manager al SJU Pitești, aducând experiența sa și planurile pentru instituție.

Marți, 30 iulie, la CJ Argeș a fost prezentat noul manager al Spitalului Județean de Urgență Pitești, Adrian Dumbravă, fostul manager de proiect al Spitalului Mioveni și cel care a condus Spitalul Municipal Caransebeș din 2021 până în prezent.

„Vin de la un spital mult mai mic, cu 400 de paturi. Când s-a terminat perioada pandemiei am putut să îmi implementez planul meu de management acolo și am lăsat spitalul cu datoriile toate achitate, din contră, cu un surplus de peste un milion de lei în contul spitalului. Venirea mea în Argeș, sunt aproape 30 de ani de când sunt aici, este a doua mea casă, se datorează în primul rând prieteniei și respectului față de dl președinte Mînzînă, sunt recunoscător județului Argeș pentru tot ceea ce mi-a oferit și pot să spun că împlinirea mea ca om, ca bărbat, ca om de afaceri s-a întâmplat în Argeș și am simțit-o ca pe o datorie morală, apăsătoare, să pot să răsplătesc toate aceste lucruri pe care Argeșul mi le-a oferit”, a declarat Adrian Dumbravă.

Consiliul Județean Argeș are nouă spitale în administrare, iar SJU Pitești este cel mai mare dintre acestea, având 891 paturi și 26 de specializări medicale. „În ultimii 3 ani și jumătate au fost investiți peste 70 de milioane de euro în modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii unității spitalicești”, a spus președintele CJ Argeș, Ion Mînzînă.

Consiliul Județean are în derulare mai multe proiecte la spital. În corpul P+4, o investiție de 17 milioane euro, vor funcționa o secție de chirurgie plastică și arși – o premieră pentru județul Argeș, secțiile de chirurgie vasculară, cardiologie, bloc operator cu săli de operație chirurgie plastică, chirurgie cardio-vasculară, investițiile în aparatură însumând 30 de milioane de euro.

Extinderea UPU presupune dotarea cu computer tomograf, fiind un proiect european de 3,2 milioane euro. Extinderea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean, tot o investiție a CJ, are o finanțare europeană de 3,3 milioane. Numai pentru dotări, achiziții echipamente au fost alocate 8, 6 milioane euro. CJ Argeș își propune și consolidarea și reabilitarea Spitalului Județean, o investiție estimată la 30 milioane euro.

„Suntem în proceduri pentru licitație, proiectare și ulterior sursele de finanațare”, a precizat Ion Mînzînă. De asemenea, proiectul de construcție și dotare a Laboratorului de Radioterapie are o finanțare de 19 milioane euro prin PNRR și se află în procedură de licitație. Sunt continuate și procedurile pentru a construi, prin Programul ANL, locuințe de serviciu pentru medici. La conferință au mai participat Anci Ionescu – consilier președinte CJ pe probleme de sănătate, vicepreședintele Adrian Bughiu, directorul medical al SJU Pitești, Costin Ștefan, precum și fostul manager Adriana Molfea, care va merge la Spitalul Leordeni tot pe postul de manager. M.S.

Sursa: Realitatea de Arges