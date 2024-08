FC MUSCELUl CÂMPULUNG, ELIMINATĂ DIN CUPA ROMÂNIEI

Marți, FC Muscelul Câmpulung a fost eliminată din Cupa României, pierzând meciul cu Sănătatea Cluj.

Marți, FC Muscelul Câmpulung, formație pregătită de către Costin Lazăr, a fost eliminată din Cupa României, irosind șansa de a juca în faza următoare cu o echipă din primul eșalon. Muscelenii au fost învinși de Sănătatea Cluj, în deplasare, cu 2-1. Pentru oaspeți a marcat Darius Ciurea, în minutul 65. La finalul partidei, președintele câmpulungenilor, Costin Ghiță, s-a declarat nemulțumit de prestația favoriților. ”Cupa României este o competiție imprevizibilă, orice se poate întâmpla. Am spus clar: dacă intrăm pe vârfuri, adversarul ne va pedepsi, și chiar așa s-a întâmplat. Jucătorii noștri s-au crezut învingători dinainte, iar fotbalul i-a pedepsit. Sunt supărat pe toată lumea, multe aspecte trebuiau remediate; unii jucători au evoluat sub așteptări, atitudinea lor lăsând de dorit. Ne-a lipsit dorința de victorie, am tratat de sus adversarul. În ceea ce privește situația în campionat, unde lucrurile nu decurg așa cum mi-aș dori, poate fi redresată situația actuală, dar numai cu ambiție, dorință, dăruire. În caz contrar, ne va fi greu să ne salvăm de la retrograre. Acum jucăm în Liga a II-a, care este o competiție mult mai grea. Toată lumea trebuie să înțeleagă faptul că suntem obligați să muncim de zece ori mai mult decât până acum”.

Nici în campionat lucrurile nu stau foarte bine pentru Muscelul. În etapa a patra, elevii lui Costin Lazăr au fost învinși cu un neverosimil scor de 5-0, de CSM Slatina, la Buftea, și se pregătesc de un nou duel de foc, programat sâmbătă, în deplasare, de la ora 11, cu Concordia Chiajna. Muscelenii ocupă locul 18 în clasament, cu trei puncte acumulate.

Sursa: Realitatea de Arges