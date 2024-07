SCANDAL ÎN LUMEA MEȘTEȘUGARILOR: Cooperativa Meșteșugărească ARGCOMS Renunță la Zilele Municipiului Câmpulung

Cooperativa renunță la participarea la Zilele Municipiului Câmpulung din cauza unei sponsorizări excesive cerute de administrație.

Cooperativa Meșteșugărească Argcoms Curtea de Argeș, renumită prin tradiția și produsele sale, și-ar fi dorit să participe la Zilele Municipiului Câmpulung dar a renunțat pentru că administrația de aici i-a cerut, pe lângă plata taxei de participare și achitarea unui contract piperat de…sponsorizare! Președintele Sandu Nichita acuză administrația câmpulungeană de abuz și îi denunță practicile inclusiv prin aducerea la cunoștință a unei conversații pe WhatsApp cu funcționarii de aici.

„Stimată doamnă Primar al municipiului Câmpulung, Suntem Cooperativa Meșteșugărească ARGCOMS din Curtea de Argeș, producătoare de ceramică tradițională, artizanat textil și globuri din sticlă pentru Pomul de Crăciun, cunoscută pentru brandul „Fabrica lui Moș Crăciun”. Am dorit să participăm cu produsele noastre la manifestarea anuală „Zilele Municipiului Câmpulung ” la timpul organizat cu această ocazie. Am fost descurajați de tarifele înrobitoare, ce le practică administrația locală pentru expozanți și comercianți, aducă 2000 de lei reprezentând „sponsorizare”, plus 270 de lei taxă aviz amplasament pentru ocuparea temporară a domeniului public, fără a asigura nimic (pază, acces la utilități, amenajare, etc), în afara unei porțiuni de trotuar. Nou, Cooperativa ARGCOMS S.C.M din Curtea de Argeș, vă dorim succes la manifestările pricinuite de zilele municipiului, însă renunțăm a fi prezenți, chiar dacă ne-am fi dorit atât de mult” a transmis președintele ARGCOMS, Sandu Nichita.

În afară de acest mesaj destul de diplomatic, cei de la ARGCOMS au remis presei și o convorbire pe WhatsApp cu funcționarii câmpulungeni în care vorbesc despre un abuz al administrației publice locale și că se vor adresa organelor în drept.

Sursa: Realitatea de Arges