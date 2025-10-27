PRESA BULGARĂ RÂDE DE GUVERNUL BOLOJAN ȘI DE PREZENTAREA TRIUMFALISTĂ A UNUI EȘEC

România a pierdut 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, într-un moment extrem de dificil, când se luptă să își majoreze veniturile bugetare pentru a-și reduce deficitul bugetar excesiv, scrie presa din Bulgaria. Jurnaliștii din țara vecină contrazic astfel interpretarea dată de ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, care a prezentat aprobarea noii variante a PNRR ca fiind o „veste bună”.

Pentru a depăși impasul, guvernul Bolojan trebuie să finalizeze nu doar reforma pensiilor speciale până cel târziu în noiembrie, ci și reforma numirii șefilor companiilor energetice de stat și a Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice pe baza unor criterii clare și profesionale, scrie agenția de stat BTA.

Guvernul său a impus două pachete de austeritate pentru a consolida finanțele publice, dar s-a confruntat cu nemulțumirea publică, proteste și alte obstacole.

Întârzierile în implementarea reformelor au dus până acum la blocarea a aproape 900 de milioane de euro din a treia tranșă de fonduri din cadrul PNRR, mai scrie Actualno.

Criticile din presa bulgară vin în contextul în care țara vecină este dată drept exemplu de eficiență privind reducerea deficitului bugetar prin micșorarea GAP-ului TVA de la peste 30% la sub 10%.