MARIA MIHALACHE, CEA MAI RAPIDĂ ROMÂNCĂ ÎN ANUL 2024

Maria Mihalache (21 de ani), multiplă campioană națională la atletism, cu peste 150 de medalii adunate la concursuri interne și internaționale, este cea mai rapidă româncă în anul 2024. Maria Mihalache s-a prăbușit, la doar câteva momente, după ce a câștigat cursa de la Ierusalim. Atleta a suferit o comoție cerebrală. Sportiva a povestit ce a simțit în acele momente dificile și cum a reușit să le depășească.

„Am câștigat cursa, am trecut linia de finiș. Tot ce știu este că simțeam că urmează momentul ăsta, deși e foarte ciudat, pentru că n-am pățit asta în 14 ani de sport, n-am pățit așa ceva. Nu știu din ce cauză s-a întâmplat chestia asta, chiar nu îmi explic, nu mi-am găsit încă un motiv. Dar știu că urma să cad, simțeam că urmează să cad și m-am chinuit cumva să trec de linia de finiș pentru că eram prima și trebuia să câștig. Și, cumva, pe ultimii 20-30 de metri a fost doar inerție. Nu știu dacă se știe cursa aia sau nu, eram cu foarte mult în față și pe ultimii metri, pentru că am mers doar din inerție, s-au apropiat adversarele mele de mine. În momentul ăla am făcut comoție cerebrală, nu mai țin minte… Din ce văd pe filmări, pentru că doar așa pot să-mi aduc aminte, aș fi călcat cumva strâmb și la viteza aia am luat direct cu tartanul și cred că de-aia am făcut comoție cerebrală… Pentru că am mai căzut, dar fiind la viteză mai mică, n-am pățit nimic. Tot ce pot să zic este că nu prea țin minte nimic de acolo. Am ajuns la spital, m-am trezit la spital, oamenii de acolo mi-au zis că… Unii mi-au zis că am căzut în mijlocul cursei, alții mi-au zis că am câștigat și eu nu mai știam ce am câștigat. Am avut la gât o pancartă mică pe care scria „winner". Eu nu mai țineam minte. În timp, am încercat să-mi aduc aminte și tot ce s-a întâmplat a fost ca un vis. Și cum visele se uită, nu mai știam foarte bine. Adică nu legam, nu era realitatea. Efectiv nu puteam să țin minte pentru că era ca un vis. Și am făcut legătura asta pentru că oamenii mi-au zis lucruri și eu visam că se întâmplă. Și așa știu tot ce știu.", a declarat Maria Mihalache, pentru GSP.ro.

La 21 de ani, Maria Mihalache este studentă la Facultatea de Sport și are în prezent peste 150 de medalii. Ea este pasionată de modă și are și câteva prezentări pe podium la activ.

Sursa: Realitatea de Arges