FC ARGEȘ POATE ACHIZIȚIONA DEFINITIV LA VARĂ UN JUCĂTOR DE LA DINAMO

Denis Oncescu, portarul echipei FC Argeș, ar putea fi cumpărat definitiv de la Dinamo.

Denis Oncescu a avut evoluții bune în acest sezon pentru FC Argeș, iar din vară ar putea rămâne definitiv la formația din Trivale. Împrumutat de Dinamo la formația piteșteană, în acordul pentru cedarea pe perioadă determinată a fotbalistului există o clauză la care FC Argeș poate apela. Dacă formația pregătită acum de Bogdan Andone va decide s-o activeze, atunci îl poate achiziționa pe Oncescu, probabil în schimbul unei sume de bani. Informația a fost oferită de directorul tehnic al Concordiei Chiajna, Gabriel Tamaș.

În cele opt partide, în care a fost titular și integralist, Oncescu a primit șase goluri, iar în trei meciuri nu a încasat gol. Prezent în platoul emisiunii ProSport LIVE, Tamaș s-a declarat impresionat de evoluțiile lui Oncescu. ”Oncescu, care e jucătorul lui Dinamo, acum e la Argeș, un portar foarte bun! Crește de la an la an! Acum, de exemplu, îl urmăresc, a crescut foarte mult. Am înțeles că este o clauză între cluburi, ori îl cumpără Argeș, ori îl ia Dinamo înapoi și se va folosi de el”, a comentat Gabi Tamaș.

Sursa: Realitatea de Arges