POMPIERII AU INTERVENIT LA PESTE 150 DE INCENDII, ÎN ULTIMELE 24 DE ORE

Pompierii au intervenit pentru a stinge peste 150 de incendii izbucnite în diferite zone ale ţării

Aproape 1.700 de situaţii de urgenţă au fost înregistrate, luni, la nivel naţional. Cele mai numeroase misiuni au fost derulate în zona Bucureşti – Ilfov, urmată de judeţele Cluj, Prahova, Mureş şi Dolj.

Conform Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pompierii au intervenit pentru a stinge peste 150 de incendii izbucnite în diferite zone ale ţării.

Dintre acestea, mai bine de o sută au fost incendii de vegetaţie uscată, fond forestier, mirişti şi deşeuri. Suprafaţa de teren afectată a depăşit 500 de hectare.

Intervenții medicale și misiuni externe

Tot luni, echipajele SMURD au asistat medical aproape 1.300 de persoane. Misiunile pompierilor români se desfăşoară şi în afara graniţelor ţării.

Aproximativ o sută de salvatori români se află în Grecia şi Spania, pentru a acorda sprijin în stingerea incendiilor de acolo.