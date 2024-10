PNL ARGEȘ: LISTELE DE CANDIDAȚI PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE VALIDATE

Biroul Permanent Național al PNL a validat listele de candidați pentru alegerile parlamentare din Argeș.

Este oficial: Biroul Permanent Național al PNL a validat propunerile venite din partea filialei argeșene a partidului pentru alegerile parlamentare. Iată listele candidaților PNL Argeș pentru Camera Deputaților și Senat, comunicate de Biroul de presă al filialei argeșene.

➤ Echipa pentru Camera Deputaților:

1. Alina-Ștefania Gorghiu

2. Radu-Valeriu Perianu

3. Alin-Marian Călinescu

4. Cătălina-Maria Dumitrașcu

5. Loredana Năstase

6. Dorin Voicu

7. Cosmin-Ion Petrescu

8. Eduard Florea

9. Alexandrina Stanciu

10. Ana-Maria Pănescu

11. Călin-Iulian Călin

12. Traian-Gabriel Gheorghe

➤ Echipa pentru Senat:

1. Mihai Coteț

2. Dănuț Bica

3. Alina-Ramona Manea

4. Gheorghe-Gabriel Tudor

5. Liviu Nicolae

6. Costel Voica

Candidații vor veni în fața argeșenilor „să le spunem cum credem noi că ar trebui să fie reprezentați în Parlament și care sunt prioritățile noastre pentru județul Argeș” – se arată în comunicatul de presă.

„În mai bine de trei decenii, argeșenii au avut posibilitatea să se convingă de faptul că, sub majoritatea roșie, județul nu doar că a stagnat, dar a și involuat, distanța dintre Argeș și celelalte județe mărindu-se constant. Este evidentă diferența dintre administrațiile liberale și cele ale PSD. De aceea consider că argeșenii vor putea să ia decizia cu adevărat în cunoștință de cauză. Argeșul a fost reprezentat de numeroși miniștri PSD care nu au adus plus valoare pentru județ. Noi, liberalii, ne vom lupta pentru fiecare proiect, pentru fiecare oportunitate, pentru fiecare investiție în parte și le vom demonstra argeșenilor ce poți face dintr-un județ dacă ești determinat și de bună credință” – a declarat ministra Justiției, Alina Gorghiu, cea care deschide lista pentru Camera Deputaților.

„Sperăm ca argeșenii să iasă la vot în număr cât mai mare, pentru că o mașinărie de vot care decide pentru noi toți ne costă mult prea mult. Ne costă copiii noștri care pleacă din cauza lipsei de oportunități. Ne costă din punct de vedere economic, căci Argeșul continuă să fie județul fără niciun parc industrial. Ne costă pentru că puteam fi, la mai bine de 30 de ani de la Revoluție, bijuteria turismului românesc. Cu alte cuvinte, plătim cu un nivel de trai scăzut, cu una dintre cele mai proaste infrastructuri rutiere, cu spitale în care ți-e frică să intri și cu o infrastructură de educație care nu se ridică nici la standardele anilor ’90. Asta înseamnă să ai lideri politici și administrativi fie slabi și incompetenți, fie corupți, fie ambele” – a spus Mihai Coteț, președintele PNL Pitești și cel care deschide lista pentru Senat.

Sursa: Realitatea de Arges