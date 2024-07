PLANTĂM FAPTE BUNE ÎN ROMÂNIA: RAPORT ANUAL 2023

700.000 de puieți plantați în 2023, transformând 63 de localități în păduri viitoare.

La București, mâine 17 iulie – Inițiativa națională de împădurire pe bază de voluntariat Plantăm fapte bune în România va publica Raportul anual de activitate pentru 2023. 700.000 de puieți, reprezentând 140 de specii au fost plantați în 2023 pe o suprafață de 138 de hectare. Astfel, puieții din cele 63 de localități din 25 de județe ale țării vor deveni păduri peste ani. Inginerii silvici din echipa organizatorică au ales speciile cu grijă, pentru a asigura un grad de prindere ridicat și adaptabilitate la condițiile de mediu. Cele mai multe dintre plantări au fost efectuate pe terenuri degradate din mediul rural, însă un rol din ce în ce mai important îl au și acțiunile urbane unde au fost înființate mini-păduri și aliniamente stradale. Acțiunile din mediul urban sunt apreciate și pentru rolul educativ pe care îl au atât în rândul adulților, cât și al copiilor pentru că cele mai multe dintre ele se desfășoară în școli și grădinițe. De asemenea, ele sunt o continuare a proiectului de educație forestieră din mediul online unde au loc dezbateri despre pe teme forestiere alături de specialiști în domeniu.

“În 2023, am simțit atmosfera dinainte de pandemie, partea de care ne-a fost dor: să ne adunăm cu voluntarii noștri și să plantăm. Numai la Moara Domnească s-au alăturat 500 de voluntari și împreună am plantat 20.000 de puieți pentru o viitoare pădure de salcâm. Au săpat și plantat cot la cot cu noi peste 2.300 de voluntari, iar acest lucru a schimbat atmosfera de pe teren. Suntem bucuroși pentru ce am reușit să plantăm în țara noastră, dar și în Republica Moldova, în premieră. Ne dorim o lume cât mai verde!”, a declarat Marin Toma, președintele inițiativei Plantăm fapte bune în România.

Raportul Plantăm fapte bune în România 2023 este disponibil aici. Partenerii naționali în 2023 au fost Endava, FAN Courier, JYSK, OMV Petrom, Stihl, Unilever și Wipro. S-au implicat financiar Allianz-Țiriac Asigurări, Allianz Services, Apa Nova, Barlinek, Bergenbier, Dedeman, Electrolux, Fundația Ion Țiriac, Holcim, Imsat, Kaufland, Orange, Raiffeisen Bank, Rompetrol, Temenos, UiPath și UniCredit. Plantăm fapte bune în România mulțumește tuturor celor care se implică în cauza pădurilor.

