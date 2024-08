ASOCIAȚIA „CASA BUNĂ” ORGANIZEAZĂ FESTIVALUL CARITABIL DIN SATUL SBOGHIȚEȘTI DIN NUCȘOARA

Asociația „Casa Bună” organizează un eveniment caritabil în satul Sboghițești din Nucșoara, în perioada 31 august-1 septembrie.

Sâmbătă, 31 august, are loc o cursă culturală, o competiție lejeră prin sat și prin natură, cu probe practice și amuzante din universul gospodăriilor sătești, pe echipe de minim 2, maxim 4 persoane, timp de 3-4 ore, care se adresează tuturor. Copiii sub 7 ani au intrarea gratuită. Urmează o masă festivă chiar pe lângă lacul din centrul satului. În poiana din satul Sboghițești, de la ora 19:00, urcă pe scenă Prima Dragoste, Valeria Stoica, Delta pe Obraz și Eyedrops. Copiii sub 12 ani au intrarea gratuită. Duminică se va explora natura pe jos, în căruță sau pe bicicletă cu un popas la Cabana Bună cu ceaune de mâncare, bricolat de suveniruri, muzică. Line-up-ul zilei îi are ca protagoniști pe Andra Andriucă și Soul Serenade. Copiii sub 7 ani au intrarea gratuită.

„Vă invităm să descoperiți cum satul și natura din Nucșoara se întrepătrund în cursa culturală. Ne vom răsfăța simțurile cu gustul mâncărurilor tradiționale reinterpretate, iar bucatele vor fi servite la masa festivă de lângă lac, pe fundal sonor. Vom dansa sub stele la concertele din poiana muzicală, ne vom apropia de cadrul natural în timpul plimbărilor duminicale cu ghizi și vom încheia festiv întreaga experiență cu o reuniune la Cabana Bună cu ceaune, muzici și bricolaj de suveniruri”, au transmis organizatorii.

Detalii despre festival găsiți pe pagina de Facebook a evenimentului: Argeș: Planeta Nucșoara – Festival mic pentru visuri mari În 2023, Asociația Casa Bună a organizat festivalul Livada cu Stele, profitul obținut din vânzarea biletelor fiind direcționat către construcția Grădiniței „Casa Buna”, pentru copiii din Ferentari, București. Mai multe detalii aici: Câţi artişti faini cântă pro-bono la festivalul caritabil din Nucşoara. Hai şi tu la „Livada cu stele” Asociația „Casa bună” are grijă de copiii din mediile defavorizate prin programe precum Grădinița de Sâmbătă, Duminica la Casa Bună, Lecțiile Online sau Taberele Casa Bună. Copiii beneficiază de controale medicale regulate, vizite stomatologice, oftalmologice sau pediatrice, cu ajutorul asociației.

Sursa: Realitatea de Arges