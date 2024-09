INVESTIȚIE DE 23 DE MILIOANE DE LEI PENTRU MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN PITEȘTI

Contract semnat pentru e-ticketing și panouri informative în autobuze în Pitești.

Marți, 10 septembrie, la Pitești a fost semnat contractul privind „Integrarea sistemului de e-ticketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia”. Este, practic, cea de-a cincea investiție din cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii de transport public local de călători din Pitești. Valoarea contractului este de 23.422.054 lei, inclusiv TVA.

„După 1 an și 4 luni de contestații la toate instituțiile abilitate, firma contestatară a licitației a pierdut, iar ofertantul, cel care a fost declarat de la bun început câștigător, poate începe derularea investiției noastre! Am pierdut aproape un an și jumătate, dar vom avea transportul public pe care l-am dorit, unul dintre cele mai moderne din țară! Integrăm sistemul de e-ticketing pentru transportul public de călători (plata cu bilet, card de călătorie, card bancar, telefon, prin sms, cu acces la aplicațiile de plată a tarifelor diferențiate sau pentru gratuități) și implementăm panourile informative în autobuze, pentru a oferi informații de călătorie în timp real!” – a scris pe Facebook primarul Cristian Gentea.

Sursa: Realitatea de Arges