EXPOZIȚIE CANINĂ NOCTURNĂ LA PITEȘTI: MOONLIGHT DOG SHOW REVINE DUPĂ ȘAPTE ANI

Peste 200 de câini cu pedigri se întrec în prima ediție MOONLIGHT DOG SHOW, desfășurată noaptea la Baza Sportivă Bradu din Pitești.

Pe stadionul din incinta Bazei Sportive Bradu, s-a desfășurat o expoziție canină cu peste 200 de exemplare, aceasta fiind prima ediție a MOONLIGHT DOG SHOW după o pauză de șapte ani. Astăzi este prima ediție a MOONLIGHT DOG SHOW după o pauză de șapte ani în Pitești, concursul de canine se întoarce cu două expoziții naționale. De data aceasta am ales să facem în nocturnă din cauza căldurii, pentru căței o să fie mult mai bine. Concursul a început la orele 19.00 și se va termina târziu în noapte, la ora 02.00. Vor concura peste 200 de câini cu pedigri din toate rasele și nu doar din România. Avem arbitri internaționali, Cristian Ștefănescu președintele Asociației Chinologice Române, Petru Muntean, vicepreședinte, reprezentanți ai Asociației Chinologice Cluj. Ne bucurăm de un număr foarte mare de spectatori, sperăm să fie un succes și de la an la an să creștem să fie un număr cât mai mare atât al concurenților cât și al spectatorilor. Mulțumim pentru sprijin Primăriei, Consiliului Local Bradu și Clubului Sportiv Real Bradu pentru spațiul pus la dispoziție”, a transmis Gabriel Păun, președintele Asociației.

Sursa: Realitatea de Arges