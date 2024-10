AUCHAN BRADU DIN PITEȘTI SE REDESCHIDE CU UN DESIGN NOU ȘI OFERTE MAI MARI

Auchan Bradu din Pitești se redeschide cu design modern și prețuri mai mici, oferind o experiență plăcută de cumpărături.

Începând de joi, 3 octombrie, hipermarketul Auchan Bradu din Pitești se redeschide pentru clienți cu un design nou, modern, servicii și game extinse și specializate, structurate sub formă de universuri de specialist alimentar și nealimentar. La fel ca Auchan Găvana, recent modernizat sub același concept, și Auchan Bradu oferă consumatorilor prețuri și mai mici și o experiență plăcută la cumpărare, cu un puternic accent pe un comerț responsabil și producători locali.

Cu o suprafață de vânzare de 7.500 mp și o gamă formată din aproximativ 50.000 de produse, hipermarketul Auchan Bradu a fost reamenajat oferind acum clienților un spațiu modern, facil de parcurs și confortabil la cumpărături. Mai mult, începând din 3 octombrie, ambele hipermarketuri Auchan din Pitești (Bradu și Găvana) oferă prețuri și mai mici la 8.000 de produse.

„Magazinele Auchan Bradu și Auchan Găvana, acum complet modernizate, devin, o dată în plus, destinația principală de cumpărături pentru argeșeni, cu game largi și atent selecționate și cu prețuri mici zi de zi, totul într-o ambianță plăcută, de ultima generație și cu o primire și o servire excelente. Optimizările operaționale și de costuri ne-au ajutat să putem oferi prețuri și mai mici, astfel încât în ambele hipermarketuri din Pitești am reușit să scădem prețurile permanente la peste 8.000 de produse, pe lângă promoțiile și mai agresive cu care deja i-am obișnuit pe clienții noștri. Invităm piteștenii să sărbătorească alături de noi, în aceste zile, aniversarea de 18 ani de activitate Auchan România, le-am pregătit oferte senzaționale, dar și multe alte surprize și o tombolă tematică”, a declarat Ioana Toșa, Director Vânzări Auchan Retail România.

De ce este Auchan Bradu mai modern, mai confortabil și mai ofertant Servicii noi la Auchan Bradu: Auchan Bradu, un hipermarket responsabil care încurajează un comportament sustenabil Nu în ultimul rând, Auchan Bradu oferă o linie de case complet modernizată, formată din case hibride, multifuncționale, ce pot fi operate atât de către client, cât și de către casieri, și pune la dispoziția clienților și multiple servicii de livrare pentru comenzile online plasate pe auchan.ro, respectiv Click & Collect (ridicare din magazin), Auchan Drive (ridicare din parcare direct la mașină) sau livrare la domiciliu (prin partenerii Bringo, Glovo, Tazz).

Despre Auchan România Auchan România are în portofoliu 440 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 8 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 3 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate prețurile mici, în fiecare zi.

Sursa: Realitatea de Arges