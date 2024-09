MINISTRUL MIRCEA FECHET ANUNȚĂ DESCHIDEREA ÎNSCRIERILOR ÎN PROGRAMUL „CASA VERDE FOTOVOLTAICE”

Ministrul Mediului anunță lansarea programului „Casa Verde Fotovoltaice” cu finanțare record de două miliarde lei.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat vineri că pregătirile pentru noua sesiune a programului „Casa Verde Fotovoltaice” s-au terminat, iar din 27 septembrie românii vor putea să se înscrie pentru a beneficia de finanțare pentru instalarea panourilor solare. „Astăzi am finalizat pregătirile pentru noua sesiune a programului „Casa Verde Fotovoltaice”. În acest an, alocăm o sumă record de două miliarde de lei și majorăm finanțarea de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru fiecare proiect aprobat. Anul acesta înscrierile dintr-o regiune se vor face în câte o zi, pentru că am observat de anul trecut că banii s-au consumat în câteva minute. Estimăm undeva în jur de 67.000 de noi beneficiari, ceea ce înseamnă că vom ajunge la un număr total de aproximativ 200.000 de familii care au avut acces la programul «Casa Verde Fotovoltaice»”, a scris ministrul, pe pagina de Facebook. Înscrierile în sesiunea „Casa Verde 2024” pentru persoane fizice încep pe 27 septembrie şi au loc pe site-ul AFM, conform Ministerului Mediului. Sesiunea de anul acesta are un buget-record de două miliarde de lei şi o finanţare per beneficiar eligibil de 30.000 de lei pentru panouri solare şi baterii de stocare a energiei.

Sursa: Realitatea de Arges