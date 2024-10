CAMPANIE ANTI-BULLYING: BIRIȘUL DE SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ ARGEȘ, PUNCTUL DE INTERES

Fenomenul de bullying în școli, abordat subiectiv și obiectiv, în lumina acțiunilor preventive și sancționatoare ale Biroului de Siguranță Școlară Argeș.

Un fenomen real care ia amploare în școli este bullyingul, fie el verbal, fizic sau online. Elevii pot fi intimidați, hărțuiți, amenințați cu bătaia, umiliți în public sau excluși din grup din cauza particularităților și, din păcate, deși subestimate, efectele sunt copleșitoare. Jurnalul de Argeș își propune să demareze o campanie de presă anti-bullying, iar în această ediție ne-am îndreptat atenția către Biroul de Siguranță Școlară Argeș, condus de inspector principal Cristina Pătru. Biroul din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție desfășoară cu prioritate acțiuni pentru prevenirea actelor de violență, pentru promovarea legislației privind răspunderea contravențională și penală a minorului, activități pentru reducerea consumului de substanțe psihoactive și pentru prezentarea riscurilor la care se expun elevii în mediul online, dar și acțiuni în domeniul rutier. – Biroul de Siguranță Școlară are un total de funcții de șase polițiști, o funcție de agent și cinci funcții de ofițeri, dintre care patru de execuție și unul cu funcție de conducere. Biroul funcționează din septembrie 2020 și de atunci atribuțiile acestuia s-au schimbat odată cu modificările aduse legislației. Dacă la început aveam cu prioritate activități de prevenire în mediul scolar, ulterior la acestea s-au adăugat și activități de constatare contravenții și cercetare dosare penale. Din luna martie 2024 Biroul Siguranță Școlară nu mai cercetează actele de violență din mediul școlar, această atribuție au preluat-o colegii de la poliția de proximitate din tot județul, însă avem această atribuție de a constata și de a sancționa contravenții sau actele antisociale care contravin normelor de conduită în mediul școlar și în zona adiacentă a acestora. – Da, așa este. Din anul 2023 a fost publicat Ordinul Ministrului Educației nr. 6235. Este o procedură pentru Managementul cazurilor de violență din mediul școlar și acolo sunt prezentate toate situațiile care pot apărea în mediul școlar, sunt prezentate direcții de acțiune, modul în care se intervine și circuitul informațiilor. Iar începând cu formele grave de violență acestea sunt sesizate obligatoriu catre Biroul de Siguranță Școlară. Ele sunt sesizate, în primul rând, către dispeceratul poliției pe raza căreia există școala respectivă, dar ne sunt sesizate și suspiciunile de consum de substanțe psihoactive sau suspiciunile săvârșirii unor alte infracțiuni, cum ar fi portul sau folosirea unor obiecte periculoase. Procedura prevede clar, printr-un infografic, care sunt pașii de urmat în cazul constatării oricăror abateri de la normele de conviețuire socială. – Elevii agresori riscă, în primul rând, în funcție de vârsta pe care o au, pentru ca începând cu 14 ani apare și răspunderea contravențională și penală a minorului. Începând cu 14 ani, dacă sunt autori ai unei infracțiuni, aceștia vor suporta consecințele din punct de vedere legal. Sub 14 ani, deci până la vârsta de 13 ani, aceștia riscă, în primul rând, aplicarea unor măsuri disciplinare de către unitatea de învățământ, dar se merge întotdeauna pe aplicarea unor măsuri de sprijin, pentru că trebuie să știm că este posibil ca un elev agresor să fie chiar el victima unor infracțiuni care l-au determinat să aibă comportamentul acesta. Și întotdeauna se privește o faptă de violență din mai multe perspective, nu doar de a trage la răspundere persoana responsabilă, ci se aplică cu prioritate măsuri de sprijin atât pentru autor, cât și pentru victimă. Aceste măsuri sunt prevăzute în procedura privind Managementul cazurilor de violență si aici mai avem o Hotărâre a Guvernului, nr. 49/2011, care prevede o echipă multdisciplinară ce gestionează cazul respectiv de violență asupra unui minor. Citește și Institutul de la Mărăcineni, 57 de dosare în instanţă pentru anularea unor titluri de proprietate la Mioveni – Atribuțiile de prevenire merg mână în mână cu cele de combatere și în anul acesta școlar au existat câteva situații în care au fost depistați elevi consumând produse din tutun și atunci au fost aplicate prevederile Legii 349/2004 și au fost sancționați contravențional. La începutul anului școlar au fost verificate unitățile de învățământ în ceea ce privește modul de asigurare al pazei, ocazie cu care au fost stabilite niște termene de remediere acolo unde a fost cazul și acestea au fost remediate. În ceea ce privește zona adiacentă a unității de învățământ, la nivelul Serviciului Rutier au fost făcute verificări pe linia sistematizării, au fost dispuse măsuri de remediere în ceea ce privește montarea unor indicatoare rutiere sau toaletarea arborilor care împiedicau vizibilitatea indicatoarelor în zona adiacentă unității de învățământ. Marcajele pietonale au fost refăcute în cazul în care erau șterse. Cam acestea sunt măsurile pe care poliția le implementează atât la începutul anului școlar, cât și permanent pe parcursul activităților școlare. – În anul 2023-2024 am avut înregistrate 146 de cazuri de violență. Poate părea un număr însemnat, însă e foarte important de menționat că foarte puține dintre ele au avut consecințe mai grave. Majoritatea au fost cazuri de violență izolată, fără ca victimele să aibă nevoie de îngrijiri medicale. Așadar, violența există, există și în societate, există și în mediul școlar, pentru că e în firea omului de a avea o doză de agresivitate. Însă cu fiecare situație sesizată către Inspectoratul de Poliție au fost aplicate atât măsurile prevăzute de legislație în ceea ce privește sancționarea, dar au fost aplicate și măsurile de sprijin la nivelul unităților de învățământ, a fost informat DGASPC pentru acordarea serviciilor de consiliere. Știu că pentru multe dintre ele au fost accesate serviciile Programului „Din grijă pentru copil”, în care copilul poate beneficia de ședințe de consiliere gratuită la psiholog și, mai mult decât atât, au fost acordate servicii în sistem integrat, adică noi, instituțiile cu aceste atribuții, am venit în echipă multidisciplinară și a fost tratat cazul pe liniile de specialitate ale fiecăruia. Eu cred că, începând cu anul 2020, când a luat ființă această structură, s-a resimțit la nivelul tuturor instituțiilor o mai atentă și o mai apropiată colaborare în interesul superior al copilului și lucrul acesta a fost resimțit și la nivelul elevilor și al cadrelor didactice, dar și al părinților care au simțit cu adevărat că au un sprijin. Fie că s-au adresat școlii, fie că s-au adresat poliției sau DGASPC, întotdeauna s-a format această echipă multidisciplinară pentru a găsi cele mai bune soluții pentru copii. În ediția următoare vom prezenta campaniile derulate de Biroul de Siguranță Școlară în unitățile de învățământ.

Sursa: Realitatea de Arges