DEMARARE LICITAȚIE PENTRU VILA LUI NICOLAE CEAUȘESCU DIN ORADEA

Autoritățile organizează licitația pentru vila din Oradea care a aparținut lui Nicolae Ceaușescu.

Consiliul Județean Bihor a demarat procesul de licitație pentru vânzarea vilei amplasate în centrul municipiului Oradea, pe strada Parcul Ion C. Brătianu, nr. 8. Clădirea a fost ridicată în 1940 și a funcționat ca locuință oficială pentru prim-secretarii Partidului Comunist Român în perioada comunistă. În 1997, a fost transferată în proprietatea Consiliului Județean Bihor și a avut multiple utilizări de-a lungul timpului. Din 2021, însă, a rămas nefolosită ca urmare a reorganizării activității instituției.

Imobilul are un regim de înălțime compus din demisol, parter și etaj, cu o suprafață totală de 358 mp. Demisolul și parterul sunt compartimentate în câte 12 încăperi, iar etajul are o singură sală. Clădirea, care s-ar preta pentru spații de birouri, dispune de un teren cu o suprafață totală de 1.286 mp, scrie presa locală. Valoarea de piață a proprietății, conform raportului de evaluare întocmit în luna iunie 2024, este de 3.449.130 lei, echivalentul a 693.000 euro, fără TVA. Construcția are o valoare de 888.910 lei, iar terenul de 2.560.220 lei. Prețul de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitației publice și nu poate fi mai mic decât prețul de pornire, adică 3.449.130 lei.

