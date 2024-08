DECIZIE IMPORTANTĂ LA FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI: ABSOLVENȚII NU VOR MAI SCRIBA LUCRĂRI DE LICENȚĂ

Decizia recentă a Facultății de Drept de la Universitatea Babeș-Bolyai elimină obligativitatea lucrărilor de licență pentru studenți, începând cu sesiunea din iulie 2024.

Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai a luat o decizie importantă: Absolvenții nu vor mai fi obligați să elaboreze lucrări de licență pentru a obține diploma. Această modificare va fi implementată începând cu sesiunea din iulie a anului academic 2024-2025. Examenul tip grilă va rămâne singura probă pe care studenții trebuie să o susțină și să o promoveze.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a decis, la cererea studenților, eliminarea lucrărilor de licență la Drept. „Ei au inițiat acest demers, nu noi. Au făcut un sondaj. Peste 90% din studenții unui an, respectiv peste 84% din studenții celuilalt an au solicitat acest lucru. Acesta a fost motivul pentru care am optat pentru varianta conferită de lege și care, de altfel, se aplică și la Universitatea din București încă din 2017″, a explicat decanul facultății Șerban Diaconescu.

Acesta spune că a fost luată în considerare și incapacitatea programelor anti-plagiat de a detecta furtul literar. „Decizia a fost luată de Consiliul profesoral după ce peste 90% din studenții unui an, respectiv peste 84% din studenții celuilalt an au solicitat acest lucru”, a mai spus decanul instituției de învățământ superior pentru edupedu.ro.

Sursa: Realitatea de Arges