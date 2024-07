ZI ISTORICĂ PENTRU PATRIMONIUL ROMÂNESC: DOUĂ DOSARE ACCEPTATE ÎN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO

Zi istorică pentru patrimoniul românesc! Două dosare au primit acceptul pentru a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

„Două dosare au primit acceptul pentru a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, în cadrul celei de-a 46-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial ce se desfășoară în India, la New Delhi: Ansamblul monumental «Calea Eroilor» realizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu” și Frontierele Imperiului Roman – Dacia / Frontiers of the Roman Empire – Dacia! Inscrierea „Ansamblului monumental «Calea Eroilor» realizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu” în Lista patrimoniului mondial UNESCO înseamnă recunoaștere internațională de cel mai înalt nivel pentru un mare artist român și o capodoperă a artei monumentale. Tezaurul pe care Constantin Brâncuși l-a lăsat românilor la Târgu Jiu devine oficial bun cultural al umanității. Se confirmă astfel valoarea universala excepțională a acestui sit cultural, demn de admirație și protecție internațională.

Totodată, România marchează o reușită cu semnificații profunde! Teritoriul vechii Dacii a fost parte a lumii romane, geneza națiunii noastre fiind strâns legată de Roma și de Imperiul Roman. Prin urmare, suntem în fața unui act cultural și identitar, care ne face mai conștienți de trecutul nostru și, în același timp, reamintește tuturor influența majoră a Romei asupra lumii în perioada antică.”, Raluca Turcan, ministra liberală a culturii, transmite PNL.

