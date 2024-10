PRIMELE FIRME CARE AU CÂȘTIGAT CONTRACTE DE SERVICII IT CU SPITALELE DIN ROMÂNIA

Un grup de experți a realizat un raport despre achizițiile publice din domeniul sănătății, evidențiind companiile cu cele mai multe contracte de servicii IT cu spitalele din România.

Expert Forum a realizat un top al primelor firme care au câștigat contracte de servicii IT cu spitale din România, potrivit procedurile de achiziție competitive. Acesstea sunt primele cinci: Info World– 10,6 milioane lei, Genius IT Solutions – 9,7 milioane lei, Helion Security SRL – 8,4 milioane lei, Rocs Logistic Team – 5,5 milioane lei, Romanian Soft Company – 3,6 milioane lei etc.

Info World SRL, firma cu cele mai multe contracte cu spitale, a fost înființată în 2000, având o cifră de afaceri de 41 milioane de lei și un profit de 4 milioane de lei în 2023. „Asociați sunt Medicarom Group SRL și administrator este Selby Michael Lewis John. Info World face parte din Medicarom Group, controlată de Selinvest Trading LTD, companie înregistrată în Insulele Virgine.”

Conform unei investigații Rise Project, off-shore-ul din spatele Medicarom Group e condus de Gheorghe Paraschiv și Ionel Volintiru. Info World a avut o creștere constantă a cifrei de afaceri și un număr de angajați între 153 și 228. Cea mai mare valoare a contractelor (6 milioane de lei) vine de la Spitalul Județean de Urgență Bacău.

În ceea ce privește valoarea achizițiilor directe privind contractile de servicii IT pe primul loc se află tot Info World cu o valoare de 44 milioane lei, aferentă a 1774 de contracte. Pe locul doi se află Innovate Informational Technology cu 21,8 milioane de lei (1325 contracte), pe locul trei Extranet cu 15,5 milioane de lei (884 contracte), pe locul patru Romanian Soft Company cu 11,3 milioane de lei (378 contracte) și pe locul cinci Softeh Plus cu 8,9 milioane (603 contracte).

Sursa: Realitatea de Arges