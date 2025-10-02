NOUA OPERAȚIUNE DISPERATĂ ÎMPOTRIVA LUI CĂLIN GEORGESCU: ANCA ALEXANDRESCU DEZVĂLUIE CUM VREA SISTEMUL SĂ ÎL ELIMINE. SCHIMBĂRI MAJORE PRIVIND CONTROLUL JUDICIAR

Anca Alexandrescu detonează bomba sistemului! Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel demască manevra pentru care lui Călin Georgescu i s-au schimbat din nou data, ora și locul controlului judiciar. Anca Alexandrescu susține că toată operațiunea urmărește pentru a împiedica atât de mulți români să mai vină să îl susțină pe candidatul interzis care a pus sistemul pe jar.

”Ați văzut astăzi că, Călin Georgescu a vorbit mai puțin și o să vedem exact ce a spus. A stat un pic mai mult înăuntru, la controlul judiciar. De ce? Am să vă spun eu de ce. Pentru că astăzi i-au comunicat că din nou se mută data, ora, de data aceasta și locația pentru controlul judiciar. De ce? Pentru că îi deranjează că se adună foarte multă lume la IPJ Ilcov și atunci ce s-au gândit ei? Bă, hai să mutăm data și ora, să nu mai fie miercurea, că miercurea viitoare știți pe 8? E programată decizia la Curtea Constituțională pe pachetul de legi și vizita lui Bolojan la Bruxelles și să nu bruieze evenimentele cu Călin Georgescu la IPJ. Și s-au gândit să găsească o altă locație, ca să nu mai poată să ajungă atât de mulți oameni. Să fie mai greu accesul, să fie mai departe, așa că au decis la Buftea.

Deci începând de săptămâna viitoare, controlul judiciar la Călin Georgescu este marțea, la ora 11, la Buftea. Desigur că am pus și eu niște întrebări, da? De ce? De ce? De ce? De ce? Răspunsul a fost următorul, pentru că așa e ordin intern.”, a declarat Anca Alexandrescu.