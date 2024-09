AVERTIZARE DE LA SALVAMONT GORJ: RISCURI PE TRANSALPINA DIN CAUZA ZĂPEZII ȘI POLEIULUI

Salvamont Gorj a emis o avertizare pentru șoferii care intenționează să traverseze Transalpina, în special în sectorul Dengherul – Cărbunele, situat la peste 1900 m altitudine.

Salvamont Gorj a emis o avertizare pentru șoferii care intenționează să traverseze Transalpina, în special în sectorul Dengherul – Cărbunele, situat la peste 1900 m altitudine. În această zonă, stratul de zăpadă ajunge aproape la 5 cm, iar vizibilitatea este redusă din cauza vremii nefavorabile. Temperaturile scăzute favorizează formarea de polei, zăpadă înghețată și gheață pe drumuri, ceea ce poate crește riscurile de accidente.

Pentru a asigura siguranța în timpul deplasării, este esențial ca șoferii să fie echipați corespunzător și să adapteze viteza și stilul de conducere la condițiile de drum. Recomandarea este să verificați starea vremii înainte de plecare și să consultați surse de încredere pentru cele mai recente informații privind condițiile de pe traseu.

„Zăpada depășește 5 centimetri și ninge în continuare foarte mărunt, dar se va depune. Dar ce va fi periculos? În timpul rupții vor scădea temperaturile și totul va îngheța și atunci clar că accesul va fi foarte dificil celor care nu sunt pregătiți cu mașinile corespunzător. Am avut un grup de turiști străini pe creastă care nu s-au mai putut orienta din cauza ceței care se lăsa din ce în ce mai mult. Am reușit să-i direcționăm prin telefon, să-i aducem pe traseul marcat și de acolo să-i recuperăm și să ajungă cu bine în Rânca. Menținem un echipaj de salvamontiști în zonă, vorbim cu toți cei care au probleme cu mașinile, am discutat și cu cei de la poliție, atât la Gorj cât și la Vâlcea, să facă baraje de informare pentru conducătorii auto și noi sperăm să nu fie probleme deosebite, iar cei care vor trece munții de acum încolo să înțeleagă că în aceste perioade poate apare foarte frecvent această zăpadă care clar că va căpăta aspect de polei sau de gheată și le va face foarte dificilă traversarea muntelui. Cu siguranță va mai veni vreme bună, dar drumarii vor analiza foarte bine și coroborat cu prognoza meteo vor lua cele mai bune măsuri și vor limita accesul poate numai la anumite ore în timpul zilei și acum este interzis pe timp de noapte și atunci când zăpada va fi destul de mare Transalpina se va închide”, a spus Sabin Cornoiu de la Salvamomt Gorj.

Sursa: Realitatea de Arges