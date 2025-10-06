NICUȘOR DAN ȘI-A STABILIT ECHIPA DE CONSILIERI DE LA COTROCENI

De către

Nicușor Dan și-a numit, luni dimineață, noi consilieri prezidențiali. Pe această listă se regăsesc nume deja vehiculate în spațiul public, cum ar fi cel al lui Marius Lazurca, Valentin Naumescu, Ludovic Orban sau Eugen Tomac.

„Președintele României, domnul Nicușor Dan, a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025”, a transmis Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, aceste numiri reflectă angajamentul președintelui „pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”.

Noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025.

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025.

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025.

Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.

Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025.

Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

„Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, mai arată Președinția.