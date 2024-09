FC ARGEȘ OBTINE TREI PUNCTE ÎNTR-UN MECI SPECTACULOS

FC Argeș a învins Concordia Chiajna cu 3-2, acumulând 8 puncte în 6 meciuri și urcând pe locul 10.

FC Argeș a obținut trei puncte în jocul pe care l-a disputat în cadrul etapei a șasea din Liga 2. Elevii lui Nicolae Dică s-au impus în fața echipei Concordia Chiajna, pe propriul teren, cu scorul de 3-2. În prima repriză, ambele formații și-au creat ocazii bune de a înscrie, însă doar gazdele au punctat pe final, înainte de pauză, prin fundașul Marius Briceag, în minutul 43.

În repriza secundă, elevii lui Dică au mai înscris de două ori, prin Robert Moldoveanu, în minutul 71, și Mihai Roman, opt minute mai târziu. Cu zece minute înainte de final, Concordia s-a ridicat după loviturile primite. Pe contraatac, Mihai Neicuțescu (în minutul 82) a înscris din centrul careului, iar la două minute distanță, Giovani Ghimfuș a punctat din 7 metri, după ce i-a depășit foarte ușor pe fundașii piteșteni. S-a terminat 3-2, spectaculos și FC Argeș a ajuns la un total de 8 puncte acumulate în șase meciuri și a urcat pe locul 10.

La finalul meciului, Nicolae Dică, tehnicianul gazdelor, avea motive să zâmbească. „Regret că am jucat ultimele zece minute cu sabia deasupra capului, pentru că optzeci de minute am avut o prestație foarte bună. Ne-am creat multe ocazii de a marca și nu am dat adversarului oportunități să pună în pericol poarta noastră. Am arătat foarte bine, am fost o echipă agresivă, dar au venit ultimele zece minute care nu mi-au plăcut, când am primit două goluri. Este foarte important că am reușit să câștigăm meciul. Ceea ce am exersat la antrenamente am aplicat în meci, exceptând ultimele minute. Echipa a jucat, prestația băieților mi-a dat încredere și m-a făcut să sper că putem obține rezultate pozitive. Dar trebuie să avem răbdare, performanța nu se face bătând din palme. Vă asigur că la fiecare meci elevii mei dau totul pe teren, dar apar și momente neprevăzute, pentru că așa este fotbalul. Băieții merită felicitați. Ne așteaptă un meci greu sâmbătă, cu CS Mioveni, este un derbi local. Noi trebuie să muncim foarte mult pentru a putea fi pregătiți”, a spus Nicolae Dică, antrenorul echipei FC Argeș, la finalul partidei cu Concordia Chiajna.

Sursa: Realitatea de Arges