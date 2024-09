FC ARGEȘ, ÎNAINTE DE CONFRUNTAREA CU CONCORDIA CHIAJNA

Antrenorul Nicolae Dică și fotbalistul Florin Borța dezvăluie strategia înaintea meciului crucial.

Luni, 16 septembrie, de la ora 16, FC Argeș va disputa o partidă foarte importantă, pe propriul teren, împotriva echipei Concordia Chiajna. Confruntarea contează pentru etapa a șasea din eșalonul secund.

Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Dică, antrenorul principal al echipei FC Argeș, și fotbalistul Florin Borța au prefațat confruntarea de luni.

”Întâlnim o echipă bună, care vrea în play-off, cu fotbaliști cu experiență. Ne vom duela cu o formație care joacă un fotbal ofensiv, o echipă compactă, care și-a creat o serie de ocazii în cele cinci runde desfășurate până acum în Liga 2. Noi trebuie să fim pregătiți pentru acest joc, important este ca la finalizare să fim concentrați și să reușim să marcăm din toate ocaziile pe care ni le vom crea. Au fost două săptămâni bune, ne-am pregătit foarte bine și așteptăm cu încredere jocul de luni.

Am avut și un meci amical, în care am întâlnit o echipă din primul eșalon, pe Universitatea Craiova. S-a terminat nedecis, scor 1-1. Am fost mulțumit de atitudinea pe care au arătat-o elevii mei în fața oltenilor. În ceea ce privește meciul de luni, îi invit pe suporterii noștri să ne susțină!”, a spus Nicolae Dică, antrenorul principal al echipei FC Argeș.

La rândul său, Florin Borța, jucătorul echipei FC Argeș, a punctat:

„Nu am avut un parcurs cum ne-am dorit, dar sunt sigur că ne vom reveni pe parcursul acestui sezon. Am avut la dispoziție două săptămâni, ne-am pregătit cu seriozitate și și ne dorim să le aducem cât mai multe bucurii suporterilor. Sperăm ca la finalul meciul cu Chiajna să ieșim de pe teren cu zâmbetul pe buze. Concurența pe posturi este benefică în orice echipă, te ajută în evoluții să progresezi. Ne dorim să ne atingem obiectivul, promovarea în Liga 1. Îi rog pe suporteri să fie alături de noi la fiecare meci, indiferent de situație, iar eu le promit că vom da mereu totul pe teren pentru a câștiga fiecare meci”.

Sursa: Realitatea de Arges