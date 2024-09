REAȚIA ANTRENORULUI NICOLAE DICĂ DUPĂ DERBIUL DINTRE CS MIOVENI ȘI FC ARGEȘ

Nicolae Dică, antrenorul principal al echipei FC Argeș, dezvăluie frustrările sale după meciul cu CS Mioveni, scor 1-1.

Astăzi, după derbiul CS Mioveni – FC Argeș, încheiat nedecis, scor 1-1, Nicolae Dică, antrenorul principal al echipei FC Argeș, s-a arătat foarte supărat pe elevii săi, din cauza prestației slabe pe care aceștia au avut-o în prima repriză.

„Am făcut o primă repriză foarte proastă, nu mi-am recunoscut echipa. Am jucat foarte bine în ultimele partide, am câștigat, dar astăzi, din păcate, în prima repriză, n-am avut agresivitate, ne-a lipsit și atitudinea, ofensiv nu am pus nicio problemă. În schimb, în cea de-a doua repriză, și datorită schimbărilor pe care le-am făcut, am reușit să marcăm, ne-am creat ocazii, am alergat mai mult, am fost agresivi. Îmi pare rău că nu am înscris și cel de-al doilea gol, îmi doream să învingem. Nu pot să-mi explic cum o echipă este capabilă să evolueze senzațional într-un joc, mă refer la primele 80 de minute ale partidei cu Concordia Chiajna, din etapa precedentă, iar astăzi, în prima repriză a meciului cu CS Mioveni, să joace slab. Nu găsesc nicio explicație logică. Este diferență mare de puncte între noi și formația de pe primul loc. Trebuie să schimbăm anumite lucruri, să ne dăruim mai mult la anumite jocuri. Nu e ușor să faci o echipă peste noapte; sunt foarte mulți jucători noi, dar nu avem nicio scuză pentru maniera în care ne-am prezentat în prima repriză a meciului cu CS Mioveni”, a declarat tehnicianul echipei FC Argeș, Nicolae Dică.

Sursa: Realitatea de Arges