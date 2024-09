DEMISIA LUI NICOLAE DICĂ DE LA FC ARGEȘ

Nicolae Dică, fost antrenor la FC Argeș, susține că demisia sa a fost planificată cu anticipație.

Nicolae Dică (44 de ani) este de părere că demiterea lui de la FC Argeș a fost plănuită cu mult timp înainte. Acesta a fost demis de la FC Argeș după doar 7 etape. Echipa a avut 3 victorii, 2 remize și 2 înfrângeri cu el pe banca tehnică.

Invitat în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Nicolae Dică a povestit cum s-a ajuns la această demisie și a lăsat să se înțeleagă că Viorel Tudose, unul dintre finanțatorii clubului, este cel care nu l-a mai dorit.

„A fost decisă dinainte demiterea mea, se aștepta doar un eșec sau un semieșec. Dinainte de meciul cu Chiajna, așa am auzit. Nu asta a fost o mare problemă pentru mine, o problemă e că la un club ca FC Argeș decide cineva care nu este în club. Și asta cred că e mai rău pentru FC Argeș. Nu vreau să-i dau numele, pentru că nu vreau să mai discut, dar e o persoană care nu este în club în acest moment, din vară nu mai face parte din club, care a fost sponsor la această echipă, dar nu a mai băgat niciun ban. Un om care poate să sune jucătorii, să vorbească cu ei… A vorbit și înainte, vorbește și acum. Vorbesc prea mult despre această persoană care are ceva cu mine și nu știu ce. Nu știu care este motivul de are ceva cu mine, pentru că eu am iubit și voi iubi în continuare FC Argeș, la acest club am petrecut jumătate din viața mea”, a declarat Dică, conform Fanatik.

Sursa: Realitatea de Arges