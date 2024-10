DEZAMĂGIRE PENTRU ECHIPA DE BASCHET MAȘCULIN DIN PITEȘTI: SCHIMBĂRI NECESARE DUPĂ SERIA DE EȘECURI

Echipa de baschet masculin din Pitești se confruntă cu rezultate slabe, necesitând schimbări urgente după multiplele înfrângeri consecutive.

Echipa de baschet masculin a Piteștiului nu se află în cea mai bună formă. În ultima lună, formația argeșeană a înregistrat o singură victorie în campionat și a suferit cinci eșecuri consecutive, ultimul venind la Voluntari, scor 67-59, sâmbătă, 26 octombrie.

După eșecul de aseară, la clubul piteștean a avut loc o ședință la care au fost prezenți antrenorul echipei, Nebojsa Vidic, oamenii din conducerea clubului, precum și cei din Consiliul de Administrație. Tehnicianul sârb a declarat că lotul trebuie să sufere mai multe schimbări, ce urmează să fie efectuate în următoarele zile.

„În această dimineață am avut o întâlnire cu conducerea clubului și Consiliul de Administrație, în urmă căreia s-a decis că lotul are nevoie de schimbări. Așa cum eu am construit echipa, așa voi schimba în următoarea săptămână. Suntem o formație ce practică o apărare foarte bună, după respectarea unui plan de joc. Dar avem o mare problemă, și anume atacul. Îmi pare rău pentru fanii și persoanele din Pitești care ne urmăresc, pentru faptul că nu i-am făcut fericiți. Mulțumim enorm celor care au făcut deplasarea la Voluntari și au reușit să se facă auziți”, a declarat Nebojsa Vidic, antrenorul principal al echipei FC Argeș.

Pentru FC Argeș urmează o deplasare în FIBA Europe Cup, în Estonia, pe terenul lui Parnu Sadam. Confruntarea este programată miercuri, 30 octombrie, de la ora 19.

Sursa: Realitatea de Arges