FEMEILE DIN ROMÂNIA, VICTIME ALE ABUZULUI ȘI HĂRȚUIRII

Multe femei din țara noastră trăiesc sub povara abuzului și a hărțuirii, acceptând să fie pradă emoțională și psihică.

Multe femei din țara noastră trăiesc sub povara abuzului și a hărțuirii. Acestea acceptă să fie pradă emoțională și psihică și se gândesc că se va întâmpla ceva rău dacă vor vorbi. Ele trăiesc cu teama că vor fi judecate și arătate cu degetul de cei din jur și nu realizează că sunt victime.

„Este trist, dar aceasta este realitatea în care trăim. Trăim într-o țară în care abuzatorii dețin adesea puterea, se protejează între ei și își găsesc scuze pentru comportamentele lor. Se ascund în spatele tăcerii sau se victimizează atunci când sunt confruntați. Ne fac să credem că suntem vinovate, că am făcut un gest, un semn sau că am inițiat o acțiune”, a transmis ONG-ul „Puterea femeilor – Women for a Better Society”.

Ana Maria Pătru, fondator Women for a Better Society, le încurajează pe femei să se unească și să înfrunte această atrocitate care este greu de dus individual. Ea a mai spus că bărbații care nu comit abuzuri trebuie să fie aliați în sprijinul femeilor abuzate. Aceasta le-a recomandat bărbaților să se gândească că în locul oricărei femei asupra căreia se încearcă măcar un abuz, ar fi sora, fiica, mama sau soția lor, potrivit evz.ro.

Sursa: Realitatea de Arges