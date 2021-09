Consultantul politic Miron Mitrea a comentat în această seară, în cadrul emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea PLUS, cele două mari pierderi suferite, astăzi, de România, și aici vorbim despre decesul lui Ivan Patzaichin și Ion Caramitru.

„Am crescut cu Ivan Pataichin. Era o legenda. Ne uitam la el cu multa dragoste si atentie. Pe el, pe Nadia, pe Nastase. Patzaichin a fost faorte interesant. Eu sunt un deltar, foarte foarte apropiat de oameni, de copii, un om foarte atasat de Delta fara sa castige din chestia asta. Un om modest si cald. Un caracter incredibil ca sportiv. A fost si este o legenda. Unul dintre cei mai mari sportivi ai Romaniei, alaturi de Nadia. Imi pare rau ca a murit. E o lectie. Oricat de mult sport faci e bine sa nu fumezi. Imi pare rau de el, de faptul ca nu mai este”, a spus Miron Mitrea.

Cat despre Ion Caramitru, Mitrea a spus ca a fost foarte important in Revolutia din decembrie 1989, un personaj central al Revolutiei.

„Miscarea Populara, Revolutia, a fost anticeausista. leana si cu Nicu au fost ura poporului. In 22 seara, pentru prima oara am auzit „Jos comunismul!” din gura lui Caramitru. Cred ca Ion Ilescu a avut nevoie de inca vreo 10 zile ca sa spuna si el asta, fortat de catre populatie. Aia trebuia sa fie o miscare anticeusista si sa ramana Partidul Comunist. Un fel de Perestroika (…) ceea ce, evident, nu se putea. Il consider pe Caramitru omul care a dat semnalul de schimbare a revolutie anticeausiste in una anticomunista”.