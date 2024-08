MIRCEA REDNIC CRITICĂ DUR ECHIPA DUPĂ REMIZA CU FARUL CONSTANȚA

Mircea Rednic critică dur echipa UTA după remiza 1-1 cu Farul Constanța în Superligă.

Mircea Rednic, antrenorul UTA-ei, a răbufnit după remiza cu Farul Constanța, scor 1-1, din a 7-a etapă a Superligii. Acesta s-a dezlănțuit la flash-interviu și a avut un discurs dur după ce echipa sa a fost egalată în ultima clipă.

UTA a remizat cu Farul Constanța, scor 1-1, în a 7-a etapă din Superliga. Arădenii au condus aproape tot meciul, însă au fost egalați la ultima fază. Victor Dican a înscris golul egalizator și a reușit să obțină un punct de aur pentru echipa sa.

Mircea Rednic le-a reproșat jucătorilor săi greșelile făcute și crede că ar fi trebuit să joace la rezultat. „Normal că e greu de digerat. Noi aveam mingea la portar. Tragi de timp puțin, pui mingea în laterală, nu dai o lumânare pe zonă centrală. Sigur, după au fost greșeli în lanț, autul care s-a dat cu ușurință și au reușit să egaleze. Normal că e dureros. Am certat pe toată lumea. Cum poți să pierzi 2 puncte așa ușor, n-aveai voie. Mai sunt chichițe din astea de experiență. Au fost greșeli în lanț. Trebuiau să se concentreze, mai erau 2 minute. Totuși și Farul a avut câteva situații de a înscrie. A fost și bara, un șut de la distanță. E minutul 94, ai 1-0, trebuie să gestionezi altfel. Tragi de timp, vine doctorul, trebuie să faci ceva. Cot clar în primă fază, nu s-a intervenit nici de la VAR, de niciunde. Sunt multe puncte pe care noi le-am pierdut. Mai mult profesionalism în situații din astea, trebuia să calmăm jocul. Păcat. (n.r. despre banner-ul ultrașilor) Voi știți că jucătorii români sunt foarte scumpi acum cu obligațiile de a avea nu știu câți în lot. Am avut destui jucători under, doi dintre ei au terminat meciul în teren. Sunt obișnuit. Nici Familia Rednic nu are nevoie de comisioane. Trebuie să fii tâmpit, cretin, nu ce scrie prin ziar și articole din astea nesemnate. Dovezi! ANAF-ul a fost de trei ori peste firma lui fiica mea. Nu discut eu de salariu, se dă comision exact un salariu. Mai avem până la FCSB, acum suntem supărați că am pierdut 2 puncte acasă”, a declarat Mircea Rednic, conform prosport.ro.

Sursa: Realitatea de Arges