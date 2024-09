Selecționerul Mircea Lucescu va fi operat la șoldul drept, amânând intervenția pentru națională.

Selecționerul Mircea Lucescu se va opera la șoldul drept, după ce în 2023 avusese o intervenție similară la șoldul stâng. Tehnicianul a surprins în urmă cu mai bine de un an. După ce s-a operat la șoldul stâng, la câteva zile distanță, antrenorul român s-a prezentat în cârje la ședințele de pregătire ale celor de la Dinamo Kiev. Mircea Lucescu se va opera la șoldul drept în luna octombrie, după acțiunea echipei naționale. România le va înfrunta, în deplasare, pe Cipru (12 octombrie) și Lituania (15 octombrie), în Liga Națiunilor. „Il Luce” plănuia inițial să se opereze la șoldul drept la începutul acestei toamne, dar preluarea postului de selecționer al naționalei l-a făcut să amâne intervenția chirurgicală. Mircea Lucescu se va opera tot în Ucraina, la Kiev, întrucât a fost mulțumit de cum a decurs operația la șoldul stâng. Cu Mircea Lucescu pe banca tehnică, România a învins echipele Kosovo, scor 3-0, și Lituania, scor 3-1, în Liga Națiunilor.

Marius Șumudică (53 de ani), antrenorul Rapidului și fostul elev al lui Mircea Lucescu, a vorbit despre sacrificiul pe care tehnicianul l-a făcut pentru naționala României. „Cuvintele sunt de prisos, știu ce poate să facă, știu ce calități de lider are. Eu am vorbit cu dânsul, știu ce probleme de sănătate are, la șold, asta înseamnă sacrificiu, și-a amânat operația și o va face peste o lună. L-ați văzut, nu are nevoie nici măcar de ochelari, la vârsta lui. Este un domn, nu trebuie să spunem că din cauza vârstei nu este vulcanic, agresiv pe bancă. Nu sunt întâmplătoare rezultatele, chiar dacă Lituania a avut o posesie mai bună”, a spus Marius Șumudică, la Liga Digisport.

Sursa: Realitatea de Arges